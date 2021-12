De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, die in de allerlaatste race beslist wordt, is een droomscenario voor de Formule 1, stelt Daniel Ricciardo. De Australiër, die ‘jaloers’ is dat hij niet aan dat gevecht meedoet, geniet er als fan van de sport van: “Dit is geweldig.”

Voor de Grand Prix van Brazilië lag een scenario dat de titelstrijd pas in de laatste race zou worden beslist niet voor de hand. Verstappen had een marge van ruim twintig punten, maar de afgelopen drie races won Hamilton en nu staan de twee op gelijke hoogte met één race te gaan. Voordeel voor Verstappen is dat, mocht het alsnog op een gelijkspel uitdraaien, hij dit seizoen meer zeges heeft gepakt: negen tegenover acht voor Hamilton. Dan zou hij dus alsnog kampioen worden. Het is hoe dan ook een strijd om van te smullen, ook voor coureurs als Daniel Ricciardo.

“Je wil een gevecht als deze”, zegt Ricciardo, oud-teamgenoot van Verstappen. “Aan de ene kant heb je een recordhouder en veteraan, aan de andere kant de jongste winnaar ooit. Het is een heel cool gevecht en het is een geweldig verhaal. Het is duidelijk dat zij hard vechten en het is ook een oprecht duel”, aldus de Australiër, die ‘jaloers is’ dat hij niet meedoet aan dat gevecht. “Maar uiteindelijk is voor de sport, en als fan van de sport, een droomscenario.”

“Dit is het scenario met de hoogste druk aangezien ze allebei evenveel punten hebben”, vervolgt Ricciardo. “Uiteindelijk wint degene die komend weekend wint. Het is cool. Als fan is dit geweldig. Net als je denkt dat Netflix niet spannender kon!”, grapt de McLaren-coureur, doelend op de documentaireserie Drive to Survive.