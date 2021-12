Max Verstappen breidt zich in alle rust voor op de Grand Prix van Abu Dhabi en de ontknoping van het Formule 1-seizoen. De Nederlander kan zondag voor het eerst wereldkampioen worden, maar is daar nog niet echt mee bezig.

Max Verstappen en Lewis Hamilton staan na 21 Grands Prix gedeeld eerste in het kampioenschap. Beide coureurs hebben 369,5 punten, maar de Nederlander heeft het voordeel dat hij meer races heeft gewonnen dan de Brit. Mochten de twee zondag uitvallen dan pakt Verstappen voor het eerst de wereldtitel. Gezien de overmacht van beide coureurs zal het echter wel tot een rechtstreeks duel komen en daarin moet Hamilton Verstappen verslaan om zich voor de achtste keer tot wereldkampioen te kronen.

Plaats van handeling is het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Van 2014 tot en met 2019 was de omloop bij uitstek het jachtterrein van Mercedes. De Zilverpijlen wonnen er zes keer op rij, maar vorig jaar was Verstappen de snelste op het 5.554 meter lange circuit. Toch wil de 24-jarige Red Bull-coureur niet te veel waarde hechten aan die overwinning. “Vorig jaar is niet altijd een goede referentie als je naar resultaten kijkt. Er waren meerdere factoren die eraan hebben bijgedragen”, zegt Verstappen in zijn vooruitblik op de race. Het ontbrak ons de afgelopen races een beetje aan tempo, maar hopelijk is dat dit weekend niet het geval.”

Aanpassingen aan circuit

Het Yas Marina Circuit is de afgelopen op een paar plekken aangepast. Zo verdween de chicane en de hairpin bij bocht 5 en 6. En in sector drie werden vier bochten vervangen door één kombocht. De veranderingen moeten zorgen voor snellere rondetijden en meer inhaalacties. Of dat in het voordeel is van Red Bull is nog maar de vraag. “Het wordt interessant om te zien wat voor invloed het zal hebben op de afstelling van de auto. Het is heel belangrijk om een goede kwalificatie te rijden in Abu Dhabi, dus hopelijk kunnen we dat waarmaken.”

Hoe het seizoen ook uitpakt, Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op 2021. “We hebben dit jaar veel overwinningen en goede momenten gehad en we zijn in het algemeen veel competitiever geweest dan in de jaren daarvoor. Dus als team kunnen we heel tevreden en trots zijn op wat we dit seizoen hebben bereikt. We staan gelijk in punten en ik weet dat we als team alles zullen geven om dit kampioenschap te winnen. Dit wordt een spannende race en we willen het seizoen op de best mogelijke manier afsluiten.”

