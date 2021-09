Daniel Ricciardo verwacht dat de Grand Prix van Nederland fysiek gezien de zwaarste race van het seizoen zal zijn. Met name de nek zal het hier zwaar te verduren krijgen denkt de Australiër, dus: “Moge de sterkste, fitste en dapperste coureur winnen.”

Donderdag kregen de coureurs de kans om kennis te maken met het vernieuwde circuit van Zandvoort. Daar maakten alle coureurs gretig gebruik van, dus ook ook coureurs die zich normaliter niet zo bezighouden met de trackwalks. Een daarvan is Ricciardo.

“Ik doe normaal gesproken geen trackwalks, want dat zijn toch circuits waar we al tien jaar komen”, zegt Ricciardo. “Maar ik heb dat hier wel gedaan, omdat het nieuw is. Het is spannend. Het ziet er leuk uit en toewijding zal hier op nummer één staan. Ik kijk ernaar uit.”

Het circuit van Zandvoort laat de coureurs weinig ruimte om even op adem te komen. De ene bocht volgt na de ander en het rechte stuk bij start/finish is niet heel lang te noemen. De coureurs staan zondag dan ook voor een fysiek zware uitdaging, aangezien ze dan 72 ronden scheuren door de duinen. “Het zal zwaar zijn voor het lichaam”, weet Ricciardo. “Ik voorspel dat dit de zwaarste race van het seizoen zal worden, als we het over de nek hebben. Het staat in ieder geval op gelijke hoogte met Silverstone en Brazilië.”

“Als je alleen al naar de aard van het circuit kijkt, we hebben 72 ronden hier, dat is meedogenloos. De rechte stukken zijn niet zo lang. We hebben misschien iets van twee seconden rust en dan moet je weer een minuut aan de bak. Moge de sterkste, fitste en dapperste coureur winnen”, lacht Ricciardo.

