Daniel Ricciardo kan niet wachten om in de McLaren te stappen voor de Nederlandse Grand Prix. De Australiër voelt zich goed in Nederland, waar hij ‘veel steun voelt’ van de Nederlandse fans: “Ze zijn erg enthousiast.”

Ricciardo vierde in België zijn 200e Grand Prix, al viel dat feestje wel volledig in het water. “Dat was niet zoals ik had verwacht om mijn 200e Grand Prix te vieren”, blikt Ricciardo nog kort terug op afgelopen weekend. “Het is echt jammer dat de fans geen echte race te zien kregen. Gelukkig gebeurt dit niet vaak in de Formule 1 en zijn we dit weekend meteen terug voor de race in Zandvoort.”

Voor Ricciardo is Zandvoort bekend terrein. In zijn tijd als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull mocht de Australiër mee naar de Jumbo Racedagen op het circuit, waar de twee dan demo’s gaven in Formule 1-bolides. Hij kijkt er dan ook naar uit om nu echt te gaan racen op het circuit in de duinen.

“Het is een tijdje geleden dat ik hier ben geweest en ik heb er heel veel zin in om terug te keren”, vertelt de McLaren-coureur. “De fans hier zijn erg enthousiast en ik voel veel steun van de Nederlandse fans. Hopelijk kunnen we het positieve momentum van de kwalificatie in Spa met ons meenemen en een degelijk aantal punten scoren”, besluit Ricciardo.

