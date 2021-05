Daniel Ricciardo reed tijdens Q3 in Spanje maar één snel rondje. De Australiër verliet als laatste de pitstraat en kwam pas na het zwaaien van de geblokte vlag over de meet. Hoewel Ricciardo maar een poging had, kwalificeerde hij zich op de zevende plaats.

Aan het einde van Q3 duurt het erg lang voor de coureurs hun garage verlaten. Het is Daniel Ricciardo die uiteindelijk als laatste de pitstraat uitrijdt. Te laat blijkt enkele minuten later, want wanneer de Australiër wil beginnen aan zijn tweede poging in Q3, wordt de geblokte vlag al gezwaaid.

“Dit is een van die dingen waarvan je hoopt dat ze niet gebeuren. Het was een beetje zoals Monza 2019”, reageert Ricciardo na de kwalificatie voor de camera van Ziggo Sport. De Austaliër doelt daarmee op de slotfase van de kwalificatie in Italië twee jaar geleden, waarbij geen enkele coureur als eerste aan zijn snelle ronde wou beginnen en uiteindelijk niemand zijn tijd wist te verbeteren.

“Iedereen verliet de garage erg laat, en dit is net een baan waar je graag wat vrije ruimte hebt”, doet de McLaren-coureur zijn verhaal. “Ik reed achteraan en omdat iedereen een gat liet naar de coureur voor hem, kwamen we te laat over de meet. Tijdens mijn outlap voelde ik al dat het krap was, maar iedereen voelde dat dat zo was, dus moest ik mijn positie behouden. Zo’n fouten mogen we in de toekomst niet meer maken.”

Gelukkig voor Ricciardo volstond zijn eerste run in de laatste fase van de kwalificatie voor P7. Een mooi resultaat op het Circuit de Barcelona-Catalunya is dus mogelijk, al is daar wel een sterke openingsronde voor nodig. “Iedereen weet hoe belangrijk de eerste ronde hier is, omdat inhalen zo moeilijk is. Je plek na de eerste ronde bepaalt voor een groot deel je race”, legt de goedlachse Australiër uit. “Ik verwacht dus dat het een intense eerste ronde wordt, iedereen zal agressief zijn. Er valt daar veel te winnen, dus ik kijk erg uit naar de eerste dertig seconden van de eerste ronde”, aldus Ricciardo.

