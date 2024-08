Daniel Ricciardo heeft er nog het volste vertrouwen in dat hij ook in 2025 op de Formule 1-grid staat. Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigde eerder dat reservecoureur Liam Lawson volgend seizoen een plekje krijgt in een Red Bull-bolide, waardoor de toekomst van de Australiër onzeker is. Ricciardo reageert nu op de uitspraken van Marko.

Marko beloofde eerder aan Liam Lawson dat hij in 2025 in een Red Bull-stoeltje mag plaatsnemen. Of dat als vervanger van Sergio Pérez of Daniel Ricciardo wordt, weet de Oostenrijker nog niet. Ricciardo maakt zich in ieder geval nog niet druk om de uitspraken van Marko.

“Ik weet nog steeds dat prestaties mijn beste vriend zijn”, reageerde de Australiër op de opmerking van Marko, tegenover de aanwezige pers in Zandvoort. “Als ik doe waarvan ik weet dat ik het kan en waartoe ik in staat ben, dan denk ik dat het me in een heel goede positie brengt om volgend jaar ergens in de Red Bull-familie te blijven.”

Ricciardo kon dit seizoen nog niet consistent indruk maken, de Australiër reed maar drie keer tijdens een hoofdrace de punten in, maar toch houdt de man uit Perth het vertrouwen dat hij volgend jaar nog steeds in de Formule 1 rijdt. “Wat dat voor mij betekent, is zoals ik al zei waarschijnlijk een beetje onbekend, maar als ik presteer, dan weet ik zeker dat ze ergens een plekje voor me zullen vinden”, aldus de Australiër.

Ricciardo lovend over Lawson

Ondanks dat Lawson een mogelijke bedreiging is voor zijn eigen plekje in de Formule 1, snapt Ricciardo wel waarom Red Bull de Nieuw-Zeelander een kans wil geven. “Over Liam gesproken. Ik heb hem vorig jaar in de auto zien rijden en ik vind dat hij het geweldig heeft gedaan”, prijst Ricciardo de coureur. “Ik denk dat hij een startplaats waard is. In zekere zin ben ik blij voor hem. Als hij volgend jaar verzekerd is van een stoeltje, dan denk ik dat dat goed is, want hij is een verdienstelijke coureur.”

