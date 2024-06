Daniel Ricciardo heeft nog geen officiële waarschuwing vanuit Red Bull gehad, zo onthulde de Australiër zelf. Ricciardo’s prestaties voor Red Bulls zusterteam zijn nog niet helemaal wat de Australiër en het Oostenrijkse team van hem hadden verwacht, waardoor de Formule 1-toekomst van Ricciardo nog onzeker is. De man uit Perth reageert hiermee voor het eerst op de uitspraken van Helmut Marko over zijn toekomst.

Red Bull-adviseur Marko onthulde recent nog dat hij graag ziet dat Daniel Ricciardo plaatsmaakt voor Liam Lawson bij Visa Cash App RB. Lawson verving eerder in 2023 Ricciardo al, nadat de Australiër zijn hand had geblesseerd. De achtvoudig Grand Prix-winnaar reageert nu op de uitspraken van de Oostenrijkse adviseur. “Ik wist er niets van totdat ik het te horen kreeg toen ik hier kwam”, zei Ricciardo, tegen SpeedCafe, toen hij op de Red Bull Ring aankwam.

De Australiër houdt zijn mening over de uitspraken van de Oostenrijker echter voor zich. “Ik heb er geen mening over. Ik weet nog steeds dat het belangrijkste in deze sport prestaties zijn. Het neerzetten van goede prestaties biedt me de beste kans om hier te blijven. Ik weet dat het niet mijn mooie glimlach of iets anders zal zijn, maar de acties op de baan.”

Ricciardo staat momenteel twaalfde in het coureurskampioenschap, twee plaatsen lager dan teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner wist daarbij ook tien punten meer te behalen dan zijn Australische teamgenoot. Toch heeft de man uit Perth nog geen waarschuwing gehad vanuit Red Bull. “Ik heb niets gehoord”, aldus Ricciardo. “Er is geen druk uitgeoefend, geen ultimatum gesteld, niets van dat alles.”

‘Zomerstop is de deadline’

De Australiër kon wel rekenen op steun van Red Bull-teambaas Christian Horner en Visa RB-teambaas Laurent Mekies, maar denkt zelf dat hij nog maar tot de zomerstop heeft om zichzelf te bewijzen. “Ik denk niet dat dat een deadline is, maar dat is natuurlijk waar je naar kijkt voor de eerste helft van het seizoen,” redeneerde hij. “Waar ik dit jaar zeker moeite mee heb gehad, is een soort sterke reeks goede resultaten neerzetten. Twee (Spanje en Canada, red.) is natuurlijk nog steeds niet genoeg, tenminste voor waar ik wil zijn. Ik heb zeker een kans om met wat momentum de zomerstop in te gaan.”

