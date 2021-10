Zak Brown heeft woord gehouden: Daniel Ricciardo heeft zaterdagmiddag op het Circuit of the Americas dan eindelijk de Chevrolet Monte Carlo van NASCAR-legende Dale Earnhardt Sr. de sporen mogen geven. De auto is eigendom van Brown en was inzet van een weddenschap tussen de CEO van McLaren en Ricciardo.

Begin dit jaar – na de Grand Prix van Bahrein – spraken Brown en Ricciardo af dat de Australiër een rondje in de Chevy van zijn grote held Earnhardt mocht rijden op voorwaarde dat hij een podium zou scoren. Dat gebeurde in september. Ricciardo won op Monza de Grand Prix van Italië nadat hij brutaal bij de start vanaf de tweede plaats de leiding in handen had genomen.

De overwinning was de eerste voor Ricciardo sinds hij in 2018 Monaco op zijn naam schreef. Voor McLaren was het zelfs de eerste zege in negen jaar. Brown kwam direct over de brug en zaterdag was het dan zover; Ricciardo reed enkele ronden op het Circuit of the Americas en legde als bonus nog wat donuts. Zijn eerste reactie na afloop: “Het geluid is zo vet!”

(Foto: BSR Agency)

Tatoeage voor Brown (eerder dan Abiteboul)

Hoewel er bij de weddenschap tussen Ricciardo en Brown nooit is gesproken over een tegenprestatie, lijkt het er op dat die er toch is gekomen. Op foto’s die de afgelopen dagen zijn opgedoken is te zien hoe Brown een tatoeage krijgt gezet, daarbij oplettend gadegeslagen door Ricciardo.

(Tekst loopt verder onder de foto}

Foto:: Sky Sports F1

Een en ander doet denken aan de weddenschap die Ricciardo een paar jaar geleden met Renault-teambaas Cyril Abiteboul afsloot. Ook die afspraak draaide om een podiumplaats voor Ricciardo. Mocht hij daarin slagen dan zou Abiteboul een tatoeage nemen. Uiteindelijk belandde Ricciardo vorig seizoen tijdens de Eifel Grand Prix op het podium, maar Abiteboul heeft zijn kant van de weddenschap nog niet ingelost.

Lees ook: Ricciardo optimistisch over tattoo voor Abiteboul: ‘Moet dit jaar kunnen’

CIRCUIT OF THE AMERICAS, UNITED STATES OF AMERICA – OCTOBER 23: Daniel Ricciardo, McLaren, demonstrates Zak Brown’s 1984 Dale Earnhardt Sr Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR, as a reward for winning the Italian Grand Prix during the United States GP at Circuit of the Americas on Saturday October 23, 2021 in Austin, United States of America. (Photo by Zak Mauger / LAT Images)

CIRCUIT OF THE AMERICAS, UNITED STATES OF AMERICA – OCTOBER 23: Daniel Ricciardo, McLaren, performs donuts in the Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Dale Earnhardt Sr Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR during the United States GP at Circuit of the Americas on Saturday October 23, 2021 in Austin, United States of America. (Photo by Zak Mauger / LAT Images)

