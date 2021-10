De jongensdroom van Daniel Ricciardo zal deze week in vervulling gaan. Ricciardo mag op het Circuit of the Americas in de Nascar-auto van Dale Earnhardt, zijn held, stappen voor een demo nadat hij de weddenschap met McLaren-ceo Zak Brown had gewonnen.

Bij zijn overstap naar McLaren besloot Ricciardo direct een weddenschap aan te gaan met McLaren-ceo Zak Brown. Als hij de papajaoranje bolide naar het podium zou rijden, dan zou de Australiër een ritje mogen maken in de Nascar-auto van de legendarische Dale Earnhardt. Ricciardo was fan van de in 2001 overleden Amerikaan en draagt nog altijd de nummer drie met zich mee, het nummer dat zijn held ook gebruikte.

Ricciardo had een lastige start bij McLaren en leek dus ook niet zomaar op het podium te kunnen eindigen, totdat hij in Monza verrassend genoeg naar de zege reed. Daarmee had hij dus de weddenschap met Brown gewonnen. De jongensdroom van Ricciardo wordt deze week ook werkelijkheid. McLaren heeft namelijk bekendgemaakt dat Ricciardo in de Wrangler Chevrolet Monte Carlo uit 1984 van Earnhardt, onderdeel van de privécollectie van Brown, zal rijden op het Circuit of the Americas. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk, wel heeft de Formule 1 al een ‘Nascar demo’ in het programmaboekje opgenomen. Deze staat gepland voor vijf minuten na het einde van de eerste vrije training. Dat zal om 12:35 uur lokale tijd, 19:35 uur Nederlandse tijd, beginnen en zo’n tien minuten duren.

Ricciardo is wel bekend met weddenschappen met teambazen. Zo had hij vorig jaar nog met Renault-teambaas Cyril Abiteboul afgesproken dat hij een tattoo zou nemen als Ricciardo het podium zou halen. De Fransman zag zijn coureur zelfs twee keer op het podium en dus moest hij aan een tattoo geloven, al is het er nog niet van gekomen. Toch blijft Ricciardo hoopvol dat het dit jaar nog gaat gebeuren.