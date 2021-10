Daniel Ricciardo geniet van de titelstrijd die Lewis Hamilton en Max Verstappen met elkaar uitvechten. De McLaren-coureur heeft geen voorkeur voor de twee, maar zou Verstappen wel als de betere winnaar zien: “Dat zou een feelgood-verhaal zijn.”

Verstappen gaat opnieuw aan de leiding in het kampioenschap, waar het de afgelopen races stuivertje wisselen is geweest tussen de Nederlander en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De twee ontlopen elkaar sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië nauwelijks en ook nu heeft Verstappen een voorsprong van slechts zes punten, terwijl er nog zes races te gaan zijn. Ricciardo geniet van die titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton, maar heeft geen voorkeur voor een van de twee.

“Voor mij is het een gevalletje ‘moge de beste winnen'”, zegt Ricciardo. “De rivaliteit die ze dit jaar hebben gehad, is als fan geweldig geweest. Wat dat betreft staan ze dus waar ze staan en ik denk dat het alleen maar eerlijk is dat zij op het moment zo dicht bij elkaar zitten. Ik heb geen voorkeur.”

Hoewel Ricciardo dus geen voorkeur heeft, weet hij ook: “Mensen houden ervan om een fris gezicht te zien, dus Max is dan misschien de populairdere coureur omdat het zijn eerste titel zou zijn en het is iets nieuws, dat is spannend voor iedereen. Dan heb je een feelgood-verhaal. Maar zolang er geen pech bij komt kijken zal degene die het verdient winnen.”

Foto: BSR Agency