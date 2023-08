Daniel Ricciardo is blij dat Red Bull hem al twee races voor de zomerstop de kans heeft gegeven om het racestoeltje van Nyck de Vries bij AlphaTauri over te nemen en niet pas na de zomervakantie. Toch was er in eerste instantie even lichte twijfel bij de Australiër toen hij te horen kreeg dat hij al zo snel zou moeten instappen.

Daniel Ricciardo kreeg in juli te horen dat hij bij AlphaTauri de tegenvallende Nyck de Vries zou vervangen. Sindsdien reed hij twee Grands Prix, die van Hongarije en België. De Australiër eindigde die races op de dertiende plaats en zestiende plaats. Niet echt prestaties om over naar huis te schrijven, maar wel leerzaam. “Ik ben erg dankbaar voor die twee races voor de zomerstop”, zei Ricciardo tijdens de persconferentie voor de Dutch Grand Prix. “Het zou logischer zijn geweest om mij pas in de tweede helft van het seizoen in te zetten. Maar het is goed dat ik die twee races en daarna de zomerstop heb gehad. Dat gaf me de tijd om al wat te kunnen reflecteren en te kunnen werken aan dingen die er dit weekend aan zitten te komen. Daar heb ik veel baat bij gehad.”

Ricciardo twijfelde even

Achteraf een goede beslissing dus, maar Ricciardo twijfelde wel even toen hij te horen kreeg dat hij nog voor de zomer De Vries zou vervangen. “Op het moment dat het team me vertelde dat het snel zou gaan gebeuren, had ik wel even zoiets van ‘moeten we niet even tot aan de zomerstop wachten?’ Maar nu ben ik erg blij dat ze me in het diepe hebben gegooid. Dat heeft me een veel betere voorbereiding gegeven op de tweede helft van het seizoen.”

‘Doelen genoeg’

Waar veel collega’s na twaalf Grands Prix blij waren om even te kunnen ontspannen, daar had Ricciardo die break eigenlijk niet nodig. “Ik heb in tegenstelling tot de andere coureurs natuurlijk nog maar weinig te doen gehad dit jaar. Voor mij was de zomer juist een goed moment om – terwijl de anderen ontspanden – even een tandje bij te schakelen. Ik heb dan ook wat meer op mijn lichaam gelet dan ik voorheen tijdens de zomerstop zou doen. Ik voel me enorm goed op het moment en neem het ook wat serieuzer, er zijn nog doelen genoeg.”

Lees hier alles over de Dutch GP 2023 met o.a. het complete tijdschema

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine ind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis verzending in Nederland! In deze editie vind je naast een exclusief interview met Max Verstappen alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!