Aan verandering bij VCARB volgens Daniel Ricciardo dit seizoen geen gebrek, maar ondertussen is het voor hem niet duidelijk waar zijn eigen toekomst ligt. Ook in dat kader zou er binnen het zusterteam van Red Bull Racing zomaar eens een belangrijke verandering kunnen plaats vinden. Wat 2025 ook brengt, volgens de Australiër is VCARB op de goede weg.

Niets ten nadele van oud-teambaas Franz Tost, haast hij zich te zeggen, maar: “Verandering is soms goed.” Daarmee doelt Ricciardo op de werkwijze van de nieuwe teamleiding. “Ik denk dat Laurent Mekies, Peter Bayer en Alan Permane de dingen net iets anders doen, op een goede manier. Het is niet dat het in de tijd van Franz Tost niet goed was, hoor. Maar anders.”

Het zit hem in de keuzes die gemaakt worden, vertelt hij, maar ook in de benadering van de eigen positie. “Zij hebben bij andere teams gewerkt, in andere organisaties. Zo krijg je een nieuwe dynamiek in het team, nieuwe beslissingen die worden genomen ook.”

Ricciardo kan de verschillen duiden, hij reed in het begin van zijn loopbaan al voor het team dat toen nog als Scuderia Toro Rosso door het leven ging. Dat was toen nog echt een junior-team van Red Bull. “Zo voelt het nu niet meer. Ik ben 35 jaar, dan zou ik me ook echt niet op mijn gemak voelen. We nemen nu meer zelfstandige beslissingen, moedige besluiten ook. Dat is een positieve verandering.”

Wat het voor zijn eigen toekomst betekent, is afwachten. Duidelijk is alleen dat Ricciardo het seizoen sowieso afmaakt bij het team uit het Italiaanse Faenza. Teamgenoot Yuki Tsunoda is als enige coureur bij het team tot nu toe bevestigd voor 2025. De strijd om de tweede stoel gaat tussen Ricciardo en de Nieuw-Zeelandse jongeling Liam Lawson. Die verving hem vorig jaar nog enkele races en deed dat prima.

