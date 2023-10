Liam Lawson zal dit weekend in Qatar opnieuw plaatsnemen in de AlphaTauri naast Yuki Tsunoda. De Nieuw-Zeelander zal voor de vijfde keer op rij Daniel Ricciardo vervangen, die nog altijd herstellende is van een breuk in zijn hand.

Daniel Ricciardo onthulde eerder dat hij inmiddels weer druk bezig is met zijn terugkeer naar de baan. Deze week zou hij een simulatortest doen om te kijken of hij alweer voldoende hersteld is van de verwonding die hij opliep tijdens de training in Zandvoort. Blijkbaar is dat niet het geval, want AlphaTauri maakte deze week bekend dat Liam Lawson opnieuw in actie zal komen in Qatar. De Nieuw-Zeelander maakte een sterke eerste indruk in zijn korte tijd in de Formule 1. In drie races tijd wist hij zijn eerste punten al te scoren, iets wat Ricciardo en zijn voorganger Nyck de Vries nog niet was gelukt.

Voor Ricciardo is de druk enigszins van de ketel. Met de aankondiging dat hij volgend jaar opnieuw verzekerd is van een zitje bij AlphaTauri, hoeft hij zich ook niet meer te bewijzen in de laatste paar races. Daarom doen hij en het team ook rustig aan en wachten ze geduldig zijn herstel af. Zoals Ricciardo eerder al aangaf: het zou nu meer kwaad dan goed doen om te snel weer in die auto te springen.

Na Qatar zijn er nog vijf races te gaan dit seizoen. Er zal eerst een pauze van twee weken zijn voordat de Formule 1 afreist naar Texas. Een week later, in Mexico, komt AlphaTauri voor een onhandige situatie te staan als Ricciardo nog altijd niet voldoende hersteld is. Lawson wordt dan namelijk weer terug verwacht in Japan voor de laatste race van het seizoen van de Super Formula. Met een achterstand van acht punten op de nummer één maakt Lawson een goede kans om dat kampioenschap te winnen. De Vries kan ook niet opgeroepen worden. De Nederlander is dan namelijk in Valencia om de Formule E-auto van volgend jaar te testen. Volgens de regels mag een team slechts vier coureurs per seizoen inzetten. AlphaTauri zal dus vurig hopen dat Ricciardo tegen die tijd weer voldoende hersteld is.

