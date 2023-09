Hoe snel we Daniel Ricciardo weer terug gaan zien op de grid, hangt helemaal af van een simulatortest komende week. De AlphaTauri-coureur maakt duidelijk dat hij op basis van die test bepaald of hij volgend weekend in Qatar alweer in de auto kan zitten, of dat Liam Lawson nog een weekje langer in de Formule 1 mag rijden.

De terugkeer van Daniel Ricciardo was niet van lange duur. Twee races waren hem maar gegund, voordat hij in de training op Zandvoort in de muur terechtkwam en een middenhandsbeentje brak. De operatie en het herstel verliepen voorspoedig, maar de breuk was dusdanig complex dat de Australiër inmiddels al vier races uit de running is. De eerstvolgende race is de Grand Prix van Qatar, de race waar Ricciardo en het team in eerste instantie op mikten als terugkeer.

Of dat inderdaad gaat lukken is nog maar de vraag, zo gaf hoofd race engineer Jonathan Eddolls laatst aan. In een serie interviews aan de Australische media vertelt Ricciardo wel weer actief bezig te zijn met zijn terugkeer. Daarvoor zal hij de komende week een simulatorsessie houden om te peilen of dat al realistisch is.

“Ik merk al dat het beter en beter gaat”, wordt Ricciardo door The West Australian geciteerd. “De test in de simulator volgende week zal laten zien hoe het er precies voor staat. Ik wil het liefst meteen weer in de auto zitten, maar volgende week weten we pas meer.” Bij Perth Now voegt hij daaraan toe: “Dit wordt mijn eerste test om echt te weten hoe het nu gaat. Ik maak mijn keuze daarna pas. Ik wil de komende paar weken wel weer bezig gaan, dat is het plan.”

Erg veel zorgen over zijn comeback hoeft Ricciardo zich niet te maken: de Australiër is al bevestigd als coureur voor AlphaTauri volgend jaar. Invaller Liam Lawson is daarmee weer teruggestuurd naar de zijlijn, ondanks dat Lawson punten wist te scoren in Singapore. Ricciardo en Eddolls benadrukten dan ook dat het nu vooral belangrijk is om niet overhaast weer in de auto te stappen. Dat kan de schade aan zijn hand alleen maar verergeren.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je vanaf deze week in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie lees je alles over de constructeurstitel van Red Bull en blikken we vooruit op de volgende race in Qatar, waar Max Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren. En natuurlijk nog veel meer nieuws en achtergronden over de Formule 1, zoals:

Verstappen schenkt Red Bulls dreamteam een nieuwe hoofdprijs

Reportage: Nieuwkomer Liam Lawson, een klassieke kiwi

Bij oud-coureur Davide Valsecchi is de lach nooit ver weg

Logan Sargeant wil een blijvertje worden in de Formule 1

Hoe F1-teams de regels én de vleugels buigen

Tiffany Cromwell en Valtteri Bottas, een goed stel

Historie: Japanse flops in de Formule 1

Columns Graham Watson en Amber Brantsen

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de Grands Prix