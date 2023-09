Het kan misschien nog wel even duren voordat we Daniel Ricciardo weer in een Formule 1-auto gaan zien. AlphaTauri laat deze week in Japan weten dat Ricciardo nog steeds aan het herstellen is. Een terugkeer bij de volgende race begint dus steeds onwaarschijnlijker te lijken.

AlphaTauri en Red Bull zijn altijd voorzichtig geweest met een specifieke datum op de terugkeer van Daniel Ricciardo te plakken. Het eerste mogelijke scenario was dat hij in Singapore weer achter het stuur kon kruipen, als zijn herstel op een vergelijkbare manier verliep als dat van Lance Stroll voor de start van het seizoen aan. Inmiddels weten we dat dat niet het geval was. Christian Horner suggereerde eerder dat Ricciardo weer terug zou kunnen keren in Qatar, de eerstvolgende race na Japan. Ook dat begint nu onwaarschijnlijk te lijken.

“We zagen hoe hij eraan toe was in Singapore”, vertelt Jonathan Edolls, de hoofd race engineer van AlphaTauri, aan de verzamelde media. “Hij zit nog steeds in een fase van herstel. Ik denk dat het nog best wel even kan duren voor hij weer terug is. Ik wil er zelf geen datum aan verbinden. Maar zijn herstel gaat erg goed. We hebben sowieso wat simulatorwerk gepland voordat hij weer in een auto gaat zitten. Van beide kanten is er geen haast om hem te snel weer achter het stuur te zetten. Het rampscenario zou zijn dat hij terugkeert voordat het echt goed genezen is, en dat er dan weer nieuwe problemen ontstaan.”

Hoewel het natuurlijk belangrijk is dat zijn hand goed herstelt, kan Ricciardo zich ook niet veroorloven om al te lang te wachten. Na Japan zitten er nog slechts zes races in het seizoen. Ricciardo heeft dus niet heel veel kansen meer om zijn kwaliteiten te tonen. Intussen doet zijn vervanger Liam Lawson iedere race hard zijn best om te bewijzen waarom hij dat zitje verdient. Met een negende plek in Singapore heeft Lawson nu twee punten achter zijn naam staan. Dat zijn twee punten meer dan Ricciardo en Nyck de Vries in diezelfde auto wisten te behalen. Wil Ricciardo bewijzen dat hij volgend jaar nog steeds een plekje in het team verdient, dan moet hij dus snel goede prestaties neerzetten op de baan.

“De uiteindelijke keuze ligt waarschijnlijk meer bij hem dan bij ons”, vervolgt Edolls. “Hij weet veel beter hoe het met de pijn en het herstel zit. Wij gaan geen druk op hem leggen om zo snel mogelijk terug te komen. We hebben nu drie goede coureurs, dus er is ook geen haast bij. Het belangrijkste is dat hij goed herstelt zodat wanneer hij terugkeert er überhaupt geen twijfel over zijn geschiktheid kan zijn.”