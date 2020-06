Ricciardo verwacht actie: ‘Ego van coureurs gaat waarschijnlijk rol spelen in Oostenrijk’

Daniel Ricciardo sluit niet uit dat het ego van de heren coureurs ‘zodra zondag de lichten uitgaan’ een rol gaat spelen bij de seizoensopener in Oostenrijk.

Dat voorspelt de Renault-rijder in de podcast F1 Nation. Hoewel de seizoensstart met drie en een halve maand is uitgesteld, denkt hij niet dat hij en zijn collega’s moeite zullen hebben straks op gang te komen op de Red Bull Ring. “We hebben genoeg tijd om te trainen tijdens het weekend, dus dat zal normaal verlopen tot aan zondag.”

“Als de lichten zondagmiddag uitgaan, is het bij iedereen denk ik echter: ‘ik heb harder getraind tijdens de quarantaine’, of: ‘ik ben minder roestig dan de rest’. Ik weet zeker dat sommige coureurs last krijgen van hun ego”, zegt Ricciardo met een lach, grappend dat hij dus wel wat haantjesgedrag verwacht. “Ach, aan de andere kant is iedereen misschien wel heel voorzichtig, omdat het toch wat onwennig is.”

Hoe dan ook verwacht Ricciardo actie bij de uitgestelde seizoensstart. “Ook omdat we niet weten hoeveel races er dit jaar nog volgen. Dat zal er waarschijnlijk voor zorgen dat mensen een idee hebben van: ‘laten we dan maar zorgen dat deze telt!'”

