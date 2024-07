Daniel Ricciardo kijkt tevreden terug op zijn prestaties in Oostenrijk. Hoewel de Australiër wel twijfelt of het tempo van zijn Visa RB-bolide hoog genoeg was om ook zonder het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris in de punten te komen. Toch zag Ricciardo dat Visa RB op sommige punten juist weer ‘te veel’ presteerde.

Daniel Ricciardo wist in Oostenrijk redelijk goede prestaties neer te zetten. De Australiër kwalificeerde zich op de zaterdag als elfde, drie plaatsen hoger dan teamgenoot Yuki Tsunoda op P14. Tijdens de race wist Ricciardo zelfs naar P9 te rijden, en zo kostbare punten voor zijn team Visa RB te pakken.

De man uit Perth kijkt tevreden terug op zijn “hard bevochten” prestaties op de Red Bull Ring. “Ik heb me na de race half verontschuldigd bij Pierre [Hamelin, Ricciardo’s race-ingenieur]”, geeft Ricciardo zelfs toe, tegenover Formula1.com. “Ik had zoiets van: ‘Sorry, ik kon niet veel zeggen vandaag.’ [De race] kostte me veel concentratie en moeite.” Volgens de Australiër kon hij maar “net het hoofd boven water houden” op de zondag.

Ricciardo’s plaats in de top tien komt nadat hij eerder al goede races wist te rijden in Canada en Spanje. In Montréal wist de Visa RB-coureur wederom de top tien in te rijden, naar P8, terwijl Ricciardo de race in Spanje zelf als één van zijn betere resultaten bestempelde. “De laatste drie [races in Canada, Spanje en Oostenrijk] waren absoluut beter, waardoor we [in Oostenrijk] het gevoel hadden dat we er het maximale uit hebben gehaald,” zei hij. “Er zullen altijd gebieden zijn die ik beter kan doen en verbeteren, maar over het algemeen verlaten we de paddock met een glimlach.”

‘Misschien hoorden we niet de punten’

Hoewel Ricciardo blij is dat hij punten kon pakken op de Red Bull Ring, denkt de Australiër dat het tempo van de VCARB01 wel beter had gekund. “Diep van binnen zullen we terugkijken op ons tempo en zeggen dat we [in Oostenrijk] misschien niet in de punten thuishoorden”, geeft de Australiër eerlijk toe. Ricciardo werd in zijn jacht op P9 namelijk geholpen door de uitvalbeurt van voormalige teamgenoot Norris. “Maar ik heb het gevoel dat we op sommige punten juist weer te veel hebben gepresteerd en we zullen onszelf misschien een schouderklopje geven.” Ricciardo zegt daarbij niet welke punten hij daarmee bedoelt.

