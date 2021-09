Daniel Ricciardo vond het afgelopen zondag verstandig om niet te racen in de Grand Prix van België, maar benadrukt dat de coureurs van nu nog wel van risico houden. Dat is dan wel tot zekere hoogte: “Het is het niet waard om het te hebben over leven of dood.”

“Er is een verandering in mentaliteit”, zegt Ricciardo tegen Independent. “Ik was er niet bij in het tijdperk dat het best normaal was om dodelijke ongelukken te hebben in de sport. Het was zeker wel moeilijk te accepteren, maar omdat het regelmatig gebeurde was het ook iets wat je kon verwachten. Zou ik, met de kennis van nu, in de jaren 60 geracet hebben? Nee. Het is een sport.”

Foto: BSR Agency

“We houden van het risico, maar het is het niet waard om het te hebben over leven of dood”, vervolgt de Australiër. “We nemen nog steeds deel aan een gevaarlijke sport en spelen op het randje van gevaar, maar je hebt gevaar en onveilig zijn, en je hebt het extreme dat mensen onnodig per helikopter afgevoerd moeten worden.”

Toch kwamen op sociale media berichten voorbij van fans die vonden dat de twintig coureurs gewoon hadden moeten en kunnen racen. Met die fans is Ricciardo het niet eens. “Het meest eenvoudige antwoord dat ik kan geven, en ik probeer niet slim te klinken, is dat de auto’s fysiek gezien gewoon niet op de baan blijven. Hadden we langzamer kunnen gaan? Ik denk het. Maar dan heb je het probleem dat, omdat je langzaam rijdt, sommige coureurs iets doen wat buiten de fysieke mogelijkheden van de auto ligt en dan krijg je een groter ongeluk vanwege de snelheidsverschillen. Dat veroorzaakt dus op een manier nog meer problemen”, besluit de McLaren-coureur.

