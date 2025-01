Het schijnwerperlicht in het Formule 1-theater van zelfverheerlijking kan hem gestolen worden. Hooguit een handjevol intimi mag zich op de borst kloppen daadwerkelijk bijgedragen te hebben aan het succes van Max Verstappen. Richard Pex is zo iemand, maar op de voorgrond treedt de Limburger nooit. Vandaag deel 2 van een bijzonder tweeluik. ‘Ik wist dat de band met de Verstappens eeuwig zou zijn’

Geschreven door Ivo Op den Camp.

Max Verstappen ging van meet af aan hard, toonde al op jonge leeftijd zijn befaamde meedogenloosheid en kon zich snel meten met de absolute wereldtop in het karten. Dat ging niet zonder slag of stoot. Vol ongeloof keek de concurrentie toe, wat ertoe leidde dat menigeen het vermoeden uitte dat er vals gespeeld werd. Jaloezie stak de kop op, maar juist bij degene die daar het meest last van zou moeten hebben, bleef het achterwege: Jorrit Pex. “Jos en ik hebben ook vaak vol ongeloof gekeken naar hoe hard Max ging. Jos vergeleek dan de data van Max met die van Jorrit en wees op de foutjes die hij maakte. Max zocht vaak de discussie op, verschool zich niet en ging dan met Jorrit praten. Laatst zei hij nog in een interview: ‘Van Jorrit heb ik heel veel geleerd’. Dat vind ik wel mooi.”

Van jaloezie was geen sprake omdat Jorrit karakterologisch anders is dan Max. “Jorrit zei ook: geef Max het beste materiaal. Die moet wereldkampioen worden. Zo was hij. Jorrit had daar totaal geen moeite mee. Hij gunde het Max. Ik merkte ook dat Jorrit meer een thuismens is. Hij gaat graag weg, maar is vooral ook graag veel thuis. Omdat hij ook al eens had aangegeven dat hij samen met Yard het bedrijf wilde gaan runnen, was de keuze duidelijk. Er is nooit afgunst geweest. Ook bij mij niet. Ik ben overal bij geweest, heb het allemaal meegemaakt en dat was fantastisch.”

Puur talent

Dat Max net dat beetje extra had, ontdekten Richard en Jos proefondervindelijk. “Jorrit en Max waren aan het sparren met gelijke karts. Motoren die even hard liepen, zelfde gewicht, geen enkel verschil. En toch ging Max op het rechte stuk telkens een tikje harder. Als je niet beter wist dacht je: die heeft een betere motor. Ik begon zelf ook te twijfelen en Jos wilde het nu ook weten. ‘Weet je wat’, zei Jos, ‘we gaan die motoren omwisselen’.

Er veranderde niets. Weer was Max een tikje sneller. Het betekende dat Max meer snelheid uit de bocht meenam en daardoor eerder op topsnelheid zat. Hoe hij dat doet, weet ik ook niet. Dat is puur talent. Je ziet het bij hem nu nog, ook in de Formule 1. Max had een goede motor, maar geen betere dan de concurrenten. Het was puur Max. Die had en heeft dat beetje extra. Bandenmanagement, bochtentechniek, aanvallen, verdedigen, Max beheerste alles tot in de puntjes. Hij had goed spul, maar is geen Europees en wereldkampioen karten geworden omdat hij het beste materiaal had.”

De rechtlijnigheid van de Verstappens wordt niet alom gewaardeerd. In de Formule 1, met al zijn ego’s, is onenigheid nooit ver weg. Conflicten liggen op de loer in een wereld waar de onderlinge concurrentie vlijmscherp is. Jos was (is) extreem zwart-wit. Max accepteert af en toe een tintje grijs, maar alleen als hij volkomen overtuigd wordt van zijn ongelijk. Hoe is Richard Pex erin geslaagd de vaatjes buskruit nooit tot ontploffing te laten komen? De Limburger moet lachen. “Ik lees of hoor verhalen waarvan ik denk: hoe komen ze erbij? Ja, Jos was hard, maar ik heb nog nooit gezien dat Jos Max een draai om de oren heeft gegeven. En ik was overal bij.”

“Ik heb een klik met Jos. We zijn echte vrienden, door dik en dun. Hebben alle ups en downs meegemaakt en doorgesproken. We sliepen samen in de bus, waren vaak 24/7 in elkaars kielzog. Natuurlijk dacht ik wel eens: hoe gaan we dit bolwerken? Jos was niet de makkelijkste, maar het is altijd uitgepraat en goed gekomen. En dat maakt ons allebei trots. We hebben, denk ik, best wel hetzelfde karakter: eerlijk, rechtlijnig. We waren het niet altijd met elkaar eens, maar dat gebeurde ook vaak om de druk op te voeren. Dan zei ik: ‘Jos, wat je nu maakt, werkt toch niet’. Oh ja, zei hij dan, en begon als een bezetene te werken om het tegendeel te bewijzen.”

In de loods van Richard Pex staat het vol met herinneringen uit een mooie periode. Foto: Andreas Terlaak

Pex te gast in Abu Dhabi

Op het moment dat Max de wereldtitel in het karten veroverde en de overstap naar de autosport kon maken, veranderde het leven van Richard Pex enorm. “Toen was het wat betreft karten voor mij ook klaar. Stan ging aan de slag met het team en doet dat op enorm professionele wijze. De andere twee jongens runnen de zaak. Het was klaar, taak volbracht. Maar ik wist dat de band met de Verstappens voor eeuwig zal zijn.”

Op voorspraak van Max waren Richard en Stan – zijn beste vriend – in 2021 te gast in Abu Dhabi bij het heroïsche slotakkoord van de tweestrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. “Nu moet ik voorzichtig zijn, anders word ik erg emotioneel. Mooier dan dat gaat niets meer worden. Dat ik daar bij heb mogen zijn….., pfff. Max zei vooraf: ‘Jij en Stan gaan mee naar Abu Dhabi’. Ja, dat vergeet je nooit meer. Samen in de auto naar het circuit. Praten over karten en vroeger. Op de dag van de race zei Max: ‘Richard, dit is de grote dag. Ik ga er vol voor. Het zal erg moeilijk worden, maar je weet maar nooit. En dan gebeurt het. Die laatste ronde, ik wist: nu gaat hij hem pakken.”

Na afloop vloeien de tranen. “Ik zag de hele film terug. Max op die kist, Jos geknield voor hem. Die blik tussen die twee. Ik zag weer die ijskoude handjes, die traantjes in de ogen als Jos hem in de regen en de kou weer de baan op had gestuurd in Genk. We zien Max jammer genoeg niet meer vaak, maar dat komt wel weer. Ik weet zeker dat hij de karttijd nog altijd de mooiste tijd van zijn leven vindt en niet nu. Als de helm op gaat is hij de coureur, maar al dat circus eromheen in de Formule 1 kan hem gestolen worden.”

Rally

Richard Pex kan met een voldaan gevoel achterom kijken. Zijn zoons hebben hun stekje gevonden, op sportgebied heeft hij met Max en Jos de toppen bestormd en bedwongen. Maar achterover leunen is er niet bij. De karts zijn ingeruild voor rally-auto’s. “Ik zag Jos natuurlijk ook veel minder vanaf het moment dat Max de autosport in ging, maar we belden vrijwel elke dag. Ook toen Max eenmaal in de Formule 1 zat. We bespraken alles, maar ik miste wel de gezelligheid. Want wat hebben we een plezier gehad. Ik ben wel met Jos in Porsches wat op circuits gaan rijden, maar na een keer of zeven, acht hadden we zoiets van: is het dit? Toen zei Jos: ‘We gaan een rallyauto huren en dat eens proberen’. Hij vroeg of ik meeging en na een uur wisten we: dit is het.

Dat is drie jaar geleden en het gaat geweldig. Het fanatisme is ook gebleven. Laatst belde hij me op een zondagavond. Een of ander onderdeel was klaar. Dat konden we gaan ophalen in Frankrijk. ‘Zullen we nu gaan?’, vroeg hij me. Ik zou met mijn vrouw uit eten gaan, maar even later waren we onderweg naar Frankrijk, 750 kilometer rijden, simpel hotelletje, paar uurtjes slapen, spullen ophalen en weer terug. Oude tijden herleven, maar nu zonder de kinderen. Dat was in het begin lastig, het loslaten. Maar nu hebben we een nieuwe passie.”

Slotwoord

Richard Pex heeft het allemaal meegemaakt. Niemand die – op vader Jos na uiteraard – Max Verstappen beter kent dan deze Limburger. “Bij het karten zei ik al: Max maakt het verschil en als die in de Formule 1 komt en hij heeft gelijk materiaal is het: start, weg en klaar. Zo was het en zo is het nog altijd.”

