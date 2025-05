Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout reed zondag een geweldige race op Barber Motorsports Park. De Nederlander van Dale Coyne Racing kwam tijdens de IndyCar Grand Prix van Alabama als vierde over de streep. Hij hoefde slechts drie tienden seconde toe te geven op Scott McLaughlin (P3). Een indrukwekkend resultaat, zeker gezien de status van zijn team. Regerend kampioen Alex Palou ging er met de winst vandoor.

In aanloop naar het huidige IndyCar-seizoen was het nog maar de vraag of Rinus VeeKay een plekje zou krijgen op de grid. Ed Carpenter Racing had hem geen nieuw contract aangeboden. Op de valreep veroverde hij een stoeltje bij Dale Coyne Racing – op dit moment geen grote naam in de Amerikaanse raceklasse. Derhalve is een vierde plaats in Alabama een geweldig resultaat. Voor de Hoofddorper is het zijn beste racefinish sinds de race op de Iowa Speedway in 2024. Voor Dale Coyne is dit het beste resultaat sinds 2023.

‘Tweede beste race van mijn carrière ‘

Waar de vader van Rinus VeeKay aan FOX liet weten dat dit ‘de beste race van zijn carrière’ was, ziet de 24-jarige coureur het zelf als zijn op één na beste optreden. “Ik heb een keer gewonnen, dus dat gaat voor”, reageerde hij lachend. “Het was een geweldige race. Ik denk dat we ons heel sterk hebben getoond in een verrassend competitieve auto.”

Van Kalmthout slaagde erin een aantal grote namen achter zich te houden, onder wie Will Power en Patricio O’Ward. Dat deed hij nota bene na een mislukte pitstop. “Daar heb ik wel wat posities verloren”, gaf Rinus VeeKay toe. “Maar in de tweede stint had ik zoveel tempo dat ik tegen het team zei: ‘Laten we het erop wagen en deze gasten verslaan’. Dat is op het nippertje gelukt.”

