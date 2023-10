Het huidige contract van Max Verstappen bij Red Bull loopt nog tot en met 2028. De drievoudig wereldkampioen heeft meer dan eens erop gezinspeeld dat hij daarna de Formule 1 mogelijk vaarwel zegt. Bondscoach Ronald Koeman heeft op basis van zijn eigen ervaring als voetballer een helder advies aan het adres van Verstappen: niet doen!

“In feite is Max Verstappen jong genoeg om nog tien jaar succesvol te kunnen zijn”, stelt Ronald Koeman tegen FORMULE 1 Magazine. “Alles draait om gevoel en dat is heel individueel natuurlijk.”

Koeman: “Als ik naar mezelf kijk: ik ben ooit gestopt bij Barcelona en heb daarna nog twee seizoenen bij Feyenoord gevoetbald. Nu zeg ik dat ik toen nooit bij Barcelona weg had moeten gaan. Maar op dat moment had ik een ander gevoel en dacht ik toe te zijn aan iets anders. In ons geval was dat terugkeren naar Nederland. Maar nu wonen we weer in Barcelona, omdat we nergens liever zijn dan daar. Wat ik ermee wil zeggen is dat je altijd je gevoel moet volgen. Zodra Max niet meer de uitdaging voelt of de passie heeft die nodig is om succesvol te zijn, moet hij iets anders gaan doen. Maar persoonlijk zou ik zeggen: zolang je het nog kunt, moet je doorgaan. Stoppen kun je maar één keer.”

Ronald Koeman: ‘Ik zou best weer 26 willen zijn’

Zelf zegt Koeman na zijn afscheid als voetballer wel bepaalde zaken gemist te hebben. “Ik heb vooral het kleedkamergevoel gemist. Dat je als team een stuk gezelligheid hebt met elkaar en dat je gezamenlijk naar grote prestaties toewerkt. Maar aan de andere kant krijg je er veel voor terug. Het niet meer moeten presteren, een langere vakantie kunnen plannen, op wintersport gaan, dat soort zaken. Maar voor de duidelijkheid: ik zou best weer 26 willen zijn, net als Max nu, en weer mijn profcarrière als voetballer willen oppakken. Helaas is dat niet aan de orde.”

