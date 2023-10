Ronald Koeman kan genieten van de enorme gedrevenheid, de koelboedigheid en de winnaarsmentaliteit van Max Verstappen. De bondscoach van het Nederlands voetbalelftal ziet overeenkomsten tussen Verstappen en Lionel Messi, zegt hij in een interview met FORMULE 1 Magazine. “En het zijn pure liefhebbers.”

Onderstaande passage komt uit het exclusieve interview met Ronald Koeman in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

“Ik zie overeenkomsten met Lionel Messi”, zegt Ronald Koeman. “De wil om te winnen, ten koste van alles. Hard kunnen zijn, er bovenop zitten als iets niet geregeld is. Dat zie je bij Max, in zijn gedrag, in zijn blik, aan het gif in zijn ogen. Hij bepaalt. Bijvoorbeeld als hij in een race binnenkomt voor nieuwe banden. Hij vraagt het niet, hij meldt het. Hij neemt de verantwoordelijkheid. Dat heeft Messi ook, die ik anderhalf jaar bij Barcelona heb meegemaakt. En, nog een overeenkomst, het zijn pure liefhebbers.”

‘Als het écht moet, vallen er veel weg’

Koeman ziet ook menig karaktertrek van zichzelf terug in Max Verstappen. “Ik herken bijvoorbeeld heel erg dat je alles geregeld wilt hebben, zodat je optimaal kan presteren. En dat je daar scherp op bent en hard in kan zijn naar anderen, maar ook naar jezelf. Daarnaast denk ik dat ook Max onder alle omstandigheden zichzelf is, dat is zeker tegenwoordig een kwaliteit.

Lees ook: Ronald Koeman stoort zich aan influencers rond Max Verstappen

Koeman vervolgt: “Weet je, er zijn heel veel sportmensen die heel goed kunnen zijn, maar in topsport gaat het erom dat je goed bent op de momenten die ertoe doen. Om de vergelijking met het voetbal te maken: iedereen scoort wel eens een doelpunt of een penalty, maar er zijn momenten dat het écht moet. En dan vallen er veel weg.”

‘Dat zijn de Messi’s, Ronaldo’s en Verstappens van deze wereld’

“Max staat er altijd op het moment suprême en dat is een bijzondere kwaliteit. Ik had dat zelf ook als voetballer. Hoe belangrijker, hoe spannender en hoe moeilijker het werd, hoe beter ik me voelde. Ik kreeg er juist een kick van om het dan te laten zien. Om te bewijzen wie je bent en hoe goed je bent. Max raakt ook nergens van in de war. Hij is gefocust en vol vertrouwen, ook als er zoals in Zandvoort 300.000 Nederlanders voor hem naar het circuit komen. Hij levert als het moet. En dat zijn de allerbesten, de Messi’s, de Ronaldo’s en de Verstappens van deze wereld.”

Lees het volledige interview met Ronald Koeman in het nieuwste nummer van FORMULE 1 Magazine, waarin hij onder andere vertelt over zijn interesse in Formule 1 en zijn passie voor mooie auto’s. En hij geeft Max Verstappen advies over de periode na 2028: stoppen of doorgaan?

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU de winkel. Het magazine is echter nu al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!