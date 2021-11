FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer de Grand Prix van Mexico, met een ‘onverslaanbare’ Max Verstappen en een gelaten Lewis Hamilton.

La Gazzetta dello Sport

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport is vol lof over de Nederlandse Formule 1-coureur. De roze krant uit Milaan roemt het “sublieme moment” van Verstappen vlak na de start. Dat zorgt ervoor dat de rest van het veld “hem pas aan de finish terugziet.” Dat Verstappen bij zijn uitremactie wat hulp krijgt van Valtteri Bottas is de Nederlander vergeven. “Bottas opent de deur voor hem, maar hij heeft het lef om een angstaanjagende rembeweging te maken waardoor hij de leiding kan nemen”, aldus de Gazzetta. De krant beloont het optreden van Verstappen met een 10 en spreekt over een voor het kampioenschap bepalende actie. “Er zijn nog vier races te gaan. Maar de negende overwinning van het seizoen heeft het effect van een dodelijke klap op Hamilton’s hoop om voor de achtste keer kampioen te worden.”

Lees ook: Tijd begint te dringen voor Mercedes: ‘Hebben zeges nodig om in te lopen’

Bild

“Was deze start Verstappens meesterwerk?”, vraagt Bild zich af. “De leider in het wereldkampioenschap, Verstappen, heeft bij de start nog de rol van jager”, herinnert het Duitse blad nog even aan de teleurstelling van zaterdag, De Nederlander moest in de kwalificatie de beide Mercedessen voorlaten. “Valtteri Bottas start vanaf pole, met Hamilton achter hem. De Nederlander valt meteen in de eerste meters aan. Hij komt op snelheid op het lange rechte stuk en passeert Hamilton en Bottas aan de linkerkant, die samen proberen de deur te sluiten”, zien de Duitsers. “Maar Verstappen houdt zijn zenuwen in bedwang, trekt naar links, remt later dan de twee Zilverpijlen voor de eerste bocht – en leidt. Een sterk optreden!”

Lees ook: Newey en Horner vol bewondering: ‘Verstappen oefende dat rempunt in rondje naar de grid’

In de loop van de race probeert Hamilton nog wat terug te doen, maar er staat in Mexico geen maat op Verstappen. “Tot een inhaalpoging komt het niet. Hamilton blijft tweede, Pérez derde. Verstappen is onverslaanbaar, hij wint verdiend en vol vertrouwen”, besluit Bild.

De beslissende remactie van Verstappen in de eerste bocht (Foto: BSR Agency)

L’Equipe

Het Franse L’Equipe kopt “Verstappen komt dichter bij de titel.” Volgens de Fransen kwam in deze Mexicaanse Grand Prix, alles neer op de eerste ronde. Of beter gezegd, de eerste bocht. “In een driehoeksduel passeerde de Nederlander aan de buitenkant en dankzij het late remmen nam hij de leiding over van de Zilverpijlen. De race was zojuist beslist.”

Marca

Ook het Spaanse Marca is lyrisch over de start van Verstappen. De Nederlander heeft volgens de sportkrant op het Autódromo Hermanos Rodríguez “de start van het jaar, zo niet van zijn leven.” Marca beloont de dubbele inhaalactie van de Nederlandse Red Bull-coureur met een vette 10. Wat volgt is “een overwinning die hem bijna een race voorsprong in het kampioenschap geeft”, aldus Marca.

Daily Mail

“Het was een vluchtig moment van magie op hoge snelheid. Een gecontroleerd stukje machismo in Mexico-Stad en het zou wel eens het begin van het einde van Lewis Hamiltons dromen van een achtste wereldtitel kunnen symboliseren.” De Daily Mail is niet scheutig met complimenten aan het adres van Verstappen. De Britse krant constateert dat met nog vier races te gaan het gat tussen Verstappen en Hamilton negentien punten is. “Het kampioenschap dreigt Hamilton te ontglippen.”