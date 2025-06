Oud-Mercedes-coureur Nico Rosberg weet wel wat hij zou doen als hij Racing Bulls-rookie Isack Hadjar was. De Fransman maakt indruk in zijn eerste jaar in de Formule 1, en geruchten over een eventuele promotie naar zusterteam Red Bull steken al de kop op. Rosberg ontraadt echter Hadjar om op dat eventuele aanbod in te gaan: ‘Ik zou het echt afslaan.’

Isack Hadjar maakt indruk! De Racing Bulls-rookie is inmiddels al meerdere keren de top-tien ingereden, en heeft ook al 21 WK-punten verzameld. Elf punten meer dan zijn voormalige teamgenoot Yuki Tsunoda, die in maart werd gepromoveerd naar zusterteam Red Bull. De Japanner kan nog altijd niet helemaal wennen aan de RB21, en kwam nog niet hoger dan een negende plaats tijdens de GP Bahrein.

LEES OOK: Marko hoopt rampscenario voor Red Bull te voorkomen: ‘Max mag niets fout doen’

Geruchten gaan daarom inmiddels dat Tsunoda op zijn beurt wel eens vervangen kan worden door Hadjar. Oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg raadt het de Fransman echter af om op dat potentiële aanbod in te gaan. “Als ik Hadjar was, als Red Bull ook maar begint over een promotie, zou ik het echt afslaan”, vertelt de voormalig Mercedes-coureur aan Sky F1. “Hij doet het namelijk zo goed nu met de Racing Bulls, hij zit in een geweldige positie. Ik zou als ik hem was meteen afslaan en zeggen: ‘Geen enkele kans’.”

Verstappen op een ander niveau

Tsunoda kan ondertussen zijn teamgenoot Max Verstappen nog altijd niet bijbenen. De Japanner heeft slechts zeven punten gepakt in zijn tijd bij Red Bull, terwijl de Nederlander al op een totaal van 137 WK-punten staat. Tsunoda is echter niet de eerste coureur die het aflegt tegen Verstappen. Eerder gingen Liam Lawson, Sergio Pérez, Alexander Albon en Pierre Gasly hem voor. “Alles wijst erop dat Max Verstappen echt speciaal is”, aldus Rosberg. “En dat is het enige wat je daarover kunt zeggen, want al deze jongens zijn geweldige coureurs. Het lijkt erop dat hij gewoon op een ander niveau zit dan alle anderen.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.