Oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg heeft hard uitgehaald naar Ferrari. De wereldkampioen van 2016 vindt de strategieën en pitstops van het team ondermaats. Dusdanig dat hij stelt dat Formule 2- en Formule 3-teams dat beter doen.

Ferrari maakte in de Grand Prix van Nederland opnieuw een fout in de pitstraat. Dit keer stond een van de vier banden voor Carlos Sainz niet klaar, waardoor de Spanjaard tien kostbare seconden verloor. Het leidde tot kritiek van oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg, die ziet dat Ferrari er een potje van maakt.

“Formule 2- en Formule 3-teams doen een betere job met hun strategieën en pitstops dan Ferrari”, bekritiseerde Rosberg Ferrari. “Mattia Binotto blijft zeggen: ‘Nee, nee, we hoeven niets te veranderen, alles gaat goed’. Wanneer komt die dag?”, voegde de Duitse wereldkampioen van 2016 toe.

Binotto zelf is niet gecharmeerd van de opmerkingen van Rosberg. “Het is makkelijk praten van buitenaf”, pareert hij de kritiek. “Ik kan hetzelfde doen als hij en iedereen kan net als hij gewoon kritiek leveren.”

Lees ook: Binotto maakt zich meer zorgen om snelheid Ferrari dan fout in pitstraat

Rosberg riep Ferrari op om wat te veranderen aan het team, maar Binotto wil daar niet aan geloven. “We zullen geen mensen vervangen, dat is een eerlijk antwoord aan Rosberg. We zullen geen mensen vervangen omdat we geweldige mensen hebben. Het is in sport bewezen dat stabiliteit belangrijk is, net als dat je elke dag en race na race vooruitgang boekt.”

“We hebben geweldige mensen in het team, we zijn een geweldig team, daar twijfel ik niet aan”, vervolgt Binotto. “Het heeft jaren en ervaring gekost voor alle teams om vooraan te staan en ik denk dat er geen reden is waarom het voor ons anders zou zijn.”