Ferrari-teambaas Mattia Binotto weet dat er na de Grand Prix van Nederland zaken zijn die moeten worden aangepakt, maar hij maakt zich vooral zorgen om het gebrek aan snelheid van Ferrari en maakt zich minder zorgen om de fouten aan de pitmuur en in de pitstraat: “Die zijn makkelijker op te lossen.”

Ferrari zag er op de zaterdag in Zandvoort weer een stuk sneller uit na de tegenvaller op Spa-Francorchamps. In de race viel de pace echter tegen en zat er voor het team niet meer in dan de derde plek voor Charles Leclerc en – na een desastreuze race en tijdstraf voor een unsafe release – de achtste plek voor Carlos Sainz.

Weinig reden tot juichen bij Ferrari dus, waar teambaas Mattia Binotto niet tevreden was. “Als je naar de pace in de kwalificatie kijkt, dan hadden we op een beter resultaat gehoopt”, geeft Binotto toe. “Maar onze snelheid en performance waren niet geweldig gedurende de race, met name op de mediums en de harde band. Dat heeft ons resultaat op een of andere manier beïnvloed.”

Binotto benadrukt dat er wel wat pech bij kwam kijken, aangezien Leclerc net zijn pitstop had gemaakt toen de safetycar de baan op kwam. “Maar ik weet niet of dat genoeg had geweest. Het is simpelweg niet goed genoeg geweest voor drie races op rij, van Hongarije tot Spa tot hier. We benutten niet de volle potentie van de auto, er is iets mis dat we moeten aanpakken.”

Niet alleen aan de auto moet er wat verbeterd worden, weet Binotto. De eerste pitstop van Sainz duurde 12,7 seconden omdat een van de banden niet klaarstond. “Die call was gewoon te laat, dus we hadden geen tijd om te reageren”, legt de Italiaan uit. “Al dit soort dingen moeten opgelost worden, maar deze zijn het makkelijkst op te lossen. Uiteindelijk is het gebeurd. Het zou niet moeten gebeuren, maar ik ben er vrij zeker van dat we in de toekomst sterker kunnen zijn. Dus daar maak ik me minder zorgen om dan om de snelheid van de auto.”

Deze week keert Ferrari terug naar Monza, waar het hoopt de tifosi te kunnen trakteren op een zege. “We weten dat we altijd op hun steun kunnen rekenen. Het zal geweldig zijn om de tribunes weer volgepakt te zien, nadat het de afgelopen jaren beperkt was door het coronavirus. We zullen ons best doen om onze supporters trots te maken, ook al weten we dat het geen makkelijke race wordt, gezien de performance van onze concurrenten.”

Foto: Ferrari