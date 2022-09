Carlos Sainz is niet te spreken over de tijdstraf van vijf seconden die hij kreeg vanwege een unsafe release. De Spanjaard benadrukt dat hij moest remmen om te voorkomen dat hij ‘iemand van McLaren van het leven zou beroven’ en noemt de tijdstraf dan ook ‘zeer frustrerend’.

De Grand Prix van Nederland was er een om te vergeten voor Sainz. De Ferrari-coureur kon het tempo van Max Verstappen en Charles Leclerc niet bijbenen, maar het ging allemaal fout bij zijn eerste pitstop. De band linksachter stond niet klaar waardoor hij tien kostbare seconden verloor en zich – op het circuit waar inhalen zo lastig is – moest opmaken voor een inhaalslag.

In de slotfase ging het opnieuw bij de pitstop. Dit keer kreeg Sainz een tijdstraf van vijf seconden voor een unsafe release, waardoor zijn vijfde plaats veranderde in een achtste plaats. “Het was een puinhoop, de hele race hadden we problemen”, verzucht Sainz. “Eerst hadden we verwarring bij de pitstop, toen hadden we de gele vlag waarin ik mezelf redde met zeer kleine marges, maar toen hadden we de unsafe release.”

Sainz klonk echter stellig op de boordradio dat het geen unsafe release was en is het na de race niet eens met het besluit van de stewards. “Het was geen unsafe release. Ik kwam op de juiste manier in de pitstraat terecht maar het probleem is dat ik moest remmen om te voorkomen dat ik iemand van McLaren van het leven zou beroven. En dan krijg ik een straf voor deze ontwijkende actie… Dat vind ik zeer frustrerend en ik ga er ook met de FIA over praten omdat ik het niet begrijp”, aldus de Spanjaard.

Volgende week volgt al de thuisrace van Ferrari. Met de vorm van de afgelopen races is het nog maar de vraag of het een feest voor de tifosi wordt, maar Sainz weet wel al wat er beter moet. “Het is de racepace waar het aan ontbreekt”, legt Sainz uit. “Ik ben niet blij met hoe de auto in de race aanvoelde. Het was tricky om te besturen en we vochten de hele tijd tegen de achterkant en we hadden last van oververhitting. We moeten uitzoeken waarom de auto in de race niet zo sterk is als in de kwalificatie.”