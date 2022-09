Carlos Sainz vindt het onterecht dat Ferrari veel kritiek te verduren krijg vanwege sommige strategische keuzes dit seizoen. De Spanjaard stelt dat alles bij Ferrari uitvergroot wordt terwijl er weinig of geen aandacht is als het een keer wél goed gaat voor het team.

De strategieën van Ferrari zijn dit jaar meermaals punt van kritiek geweest van de tifosi, die het team zagen blunderen op cruciale momenten. Zo werd Carlos Sainz in Frankrijk in de slotfase naar binnen gehaald waardoor hij enkele posities verloor terwijl Charles Leclerc in België de opdracht kreeg om een pitstop te maken voor de snelste raceronde, wat hem een positie kostte omdat hij te snel door de pitstraat reed.

De beslissingen van de Ferrari-pitmuur zijn van buitenaf soms twijfelachtig te noemen, maar Sainz durft niet te zeggen of het team juist meer of minder risico moet nemen. “Het is erg lastig om dit te generaliseren, of we moediger of voorzichtiger moeten zijn”, legt Sainz uit. “Je moet het één voor één pakken en dan zal elke conclusie anders zijn.”

“Het gaat erom dat we continu verbeteren en manieren vinden om dat met de juiste calls komen”, springt Sainz zijn strategisch team ter verdediging. “We hebben daar veel momenten van gehad dit seizoen maar dan feliciteert niemand ons, maar als het dan een paar keer fout gaat krijgen we meteen veel kritiek.”

“Dat is lastiger bij Ferrari”, stelt Sainz vast, die benadrukt dat dat geen kritiekpunt is. “Als je zo’n grote strategische fout had gemaakt bij McLaren, Renault of Toro Rosso, kwam niemand je daar op wijzen of bekritiseren. Niet zoveel als bij Ferrari, dat is een feit waar iedereen het over eens kan zijn. Bij Ferrari lijkt alles groter, de zeges zijn groter, de fouten zijn groter. Daar pas ik mij op aan. Ik moet nog leren hoe ik beter kan reageren op dat soort situaties. Je moet de strategieën dus één voor één bekijken en dan analyseren wat er beter kon. Dat is ook precies wat we doen als we een fout hebben gemaakt”, aldus Sainz.