Voormalig Formule 1-coureur Nico Rosberg vreest dat Franco Colapinto zijn dagen bij Alpine geteld zijn, als de rookie niet gauw beter gaat presteren. De Argentijn rijdt sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna in het team dat inmiddels onder leiding van Flavio Briatore staat. De Italiaanse zakenman is echter ‘meedogenloos’, volgens Rosberg. De oud-wereldkampioen adviseert de rookie daarom om zijn ‘vorm bij Williams’ weer gauw terug te vinden.

Zeventiende tijdens de derde vrije training. Dat is tot nu toe het beste resultaat van het Canadese Grand Prix-weekend voor Franco Colapinto. De Argentijn, die met veel bombarie zijn Formule 1-debuut maakte, kan nog niet echt indruk maken in de A525 van Alpine. Zijn beste resultaat tot nu toe voor de Fransen was een dertiende plaats tijdens de GP Monaco. Dat moet beter, waarschuwt voormalig F1-coureur Nico Rosberg, als Colapinto zijn Alpine-stoeltje wil behouden.

“Franco rijdt echt voor zijn toekomst dit weekend in Canada”, vertelt de wereldkampioen van 2016 tegen Sky Sports F1. “Hij heeft een aantal races gehad nu, en over het algemeen was het een worsteling voor hem. Flavio Briatore is echter meedogenloos en gooit je uit het team zonder daar een tweede keer over na te denken.” De Italiaanse zakenman ging in mei 2024 aan de slag bij Alpine, en heeft inmiddels de taken van vertrokken teambaas Oliver Oakes overgenomen.

“Colapinto moet de vorm die hij bij Williams had weer terugvinden”, adviseert Rosberg de rookie. “Hij deed het zo goed vorig jaar, en hij moet die vorm echt weer vinden. Het is zeker mogelijk, dus laten we hopen dat hij het dit weekend al vindt.” De Argentijnse coureur verving vorig seizoen Logan Sargeant bij Williams, en reed toen twee keer in de punten. Colapinto staat vooralsnog op nul punten bij Alpine.

Gewenning

Colapinto gaf zelf al eerder op de donderdag in Montréal toe dat hij moeite heeft met zich aanpassen aan de karakteristieken van de A525. “De auto is heel anders om in te rijden (dan de Williams, red.), en daar moet ik nog aan wennen. Ik voelde me niet op mijn gemak met alles – met het gereedschap in de auto, met de set-up. Het ene ding vocht tegen het andere. Toen we dat na de race in Barcelona eenmaal doorhadden, vond ik het veel logischer.” De Argentijn is daarom optimistisch over zijn kansen tijdens het verdere Canadese Grand Prix-weekend.

