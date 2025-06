Nico Rosberg waarschuwt McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. De twee teamgenoten zijn momenteel in een titelstrijd verwikkeld, vergelijkbaar met de eerdere interne Mercedes-strijd tussen Rosberg en toenmalig teamgenoot Lewis Hamilton. De Duitser was eerst ook goede vrienden met de zevenvoudig wereldkampioen, totdat ‘de relatie met Lewis steeds stroever verliep’ tijdens de Silver War.

Nico Rosberg reed tussen 2013 en 2016 als teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes. Na zijn debuutjaar bij de Zilverpijlen, streed Rosberg drie seizoenen lang om de wereldtitel tegen zijn Britse teamgenoot. Terwijl Hamilton in 2014 en 2015 de titel in de wacht sleepte, trok Rosberg in 2016 eindelijk aan het langste eind. Vijf dagen na het winnen van zijn enige titel, besloot Rosberg om de Formule 1 te verlaten. Door meerdere aanvaringen tussen de Duitser en teamgenoot Hamilton onderweg naar zijn titel was er op het eind ook maar weinig van de vriendschap tussen de twee over.

LEES OOK: McLaren Goes London: Renstal houdt tweedaagse viering in hartje van de Britse hoofdstad

“Ik ontmoette Lewis voor het eerst toen ik dertien jaar oud was en we waren sindsdien al vrienden. Het probleem is dat als je eenmaal in de Formule 1 zit, en als je plotseling elke race om de overwinning en zelfs om de wereldtitel vecht met elkaar, er barsten beginnen te ontstaan in die vriendschap”, legt Rosberg uit aan Sky Sports. “De relatie met Lewis verliep steeds stroever. Het ging van slecht tot erger, totdat het helemaal uit de hand liep.”

Zo botsten de twee Mercedes-coureurs op het hoogtepunt van de Silver War, de bijnaam voor de interne titelstrijd, in de openingsronde van de Grand Prix van Spanje 2016 tegen elkaar. Hierdoor lagen beide heren uit de race, en kon Max Verstappen zijn eerste Grand Prix winnen. “De moeilijkste momenten waren de crashes”, geeft Rosberg toe. “Wie had er schuld? Wie nam de schuld op zich? Het was ongelooflijk intens op dat moment. In het heetst van de strijd, toen we uit de auto kwamen, was het zo moeilijk. Lewis en ik hebben nooit echt de tijd genomen om er een open gesprek over te hebben.”

LEES OOK: Vader Lando Norris: ‘We wilden van Lando geen robot maken’

Piastri en Norris

Rosberg ziet nu een vergelijkbaar scenario ontvouwen bij McLaren. Oscar Piastri leidt momenteel het coureurskampioenschap, op de voet gevolgd door teamgenoot en grootste titelrivaal Lando Norris. “De gelijkenissen tussen Lando en Oscar nu en Lewis en ik vroeger zijn er”, aldus de 39-jarige analist. “Elke race vechten ze voor poleposities en race-overwinningen, maar het is nog steeds heel harmonieus. De vraag is, kan het zo harmonieus blijven of komen er straks ook grote problemen?”, vraagt Rosberg zich af.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.