Oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg vindt het ‘moedig’ dat Oscar Piastri naar McLaren vertrekt, maar waarschuwt hem tegelijkertijd ook voor de cruciale strijd met Lando Norris.

Piastri kon bij Alpine rekenen op het zitje van de vertrekkende Fernando Alonso, maar wees dat zitje af omdat hij al tot een contract was gekomen bij McLaren. Zo wordt de 22-jarige Australiër niet de teamgenoot van Esteban Ocon, maar van Lando Norris.

Rosberg verwacht dat Piastri voor een lastige opgave staat bij zijn nieuwe werkgever, waar hij Daniel Ricciardo vervangt. “Het wordt moeilijk voor Oscar om het daar goed te doen”, zegt Rosberg, tegenwoordig actief als Sky F1-analist. “Lando is van wereldklasse. Hij is kampioensmateriaal, dus het wordt niet gemakkelijk om daarheen te gaan en het beter te doen dan Daniel.”

“Ricciardo is een meervoudig racewinnaar, een van de beste coureurs ter wereld, en heeft het ongelooflijk moeilijk tegen Lando. Oscar is helemaal nieuw in deze sport!”, benadrukt Rosberg maar hoe groot de uitdaging wordt voor Piastri.

Aan de andere kant wijst alles er volgens Rosberg op dat Piastri ‘een van de toekomstige supersterren’ is. “Maar ik kan niet echt geloven dat Ricciardo plots heeft afgeleerd om supersnel te rijden. Daarom denk ik dat het Lando is die momenteel gewoon presteert als een wereldkampioen, hij rijdt gewoon zo ongelooflijk goed. Ik denk echt dat het voor Oscar een zeer grote uitdaging wordt om in de buurt van Lando te komen”, meent de wereldkampioen van 2016.

Die onderlinge strijd bij McLaren wordt een cruciale voor Piastri, denkt Rosberg. “Het is een moedige zet van Oscar, echt waar. Of hij verslaat Lando of hij ligt in principe uit de sport, dus het is echt heel moeilijk, maar hij gelooft in zichzelf. En als je denkt dat je zo goed bent, moet je ervoor gaan”, besluit de Duitser.