George Russell heeft gereflecteerd op het dramatische einde van zijn race in Singapore. De Mercedes-coureur maakte kans op de winst, maar door een eigen fout haalde hij de finish niet. Russell vertelt hoe hij na een verder goed weekend het liefst zou willen verdwijnen.

In de bloedstollende slotfase van de Grand Prix van Singapore maakten vier verschillende coureurs nog kans om de race te winnen. Maar in de laatste ronde werden dat er plotseling drie. In een wanhopige poging om Lando Norris te passeren, raakte George Russell de muur waardoor hij de controle verloor en in de vangrail terecht kwam. Een teleurstellend einde van wat tot dan toe een bijzonder sterke race van Russel was.

“Op zo’n moment wil je jezelf het liefst gewoon oprollen in een balletje en helemaal alleen zijn”, stelt de Mercedes-coureur tegen de media achteraf. “Het is het naarste gevoel wat je je maar kan voorstellen. Je bent fysiek uitgeput, mentaal uitgeput, je hebt net een geweldige kans gemist om te winnen en dan maak je zo’n fout als dit. Het is echt hartverscheurend.”

Russell heeft zeker gelijk met zijn analyse dat hij had kunnen winnen. Na te zijn gestopt voor verse banden maakten Russell en teamgenoot Lewis Hamilton een gat van twintig seconden in ongeveer tien rondes goed. Het enige obstakel tussen de Mercedes-coureurs en winnaar Carlos Sainz, was de McLaren van Lando Norris. “We hadden natuurlijk geluk met de virtual safety car,”erkent Russell. “Maar daarna werd de race pas echt spannend. Ik gaf echt alles. Carlos deed het geweldig en wist dat gat met Lando precies goed te houden. Dat was erg slim van hem. Ik had zelf een redelijke kans bij Lando. Als het verschil een halve autolengte minder was geweest, had ik denk ik de race kunnen winnen. Ik zou dan voor Lando kunnen komen en Carlos had dan vastgezeten zonder DRS. Dan had ik hem voorbij kunnen schieten.”

Het mocht niet zo zijn. “In plaats daarvan eindigde mijn race in de muur en had ik geen idee wat er nou gebeurd was. Hoe dat heeft kunnen gebeuren… waarschijnlijk een gebrek aan concentratie. Misschien ook wel een dosis frustratie omdat ik wist dat het de laatste ronde was en de kans aan mijn voorbij glipte. Maar een fout van één centimeter overschaduwt nu het hele weekend.”

