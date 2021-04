Russell: ‘Best vreemd dat Williams eerst geen technisch directeur had’

Williams-coureur George Russell vindt het enorm positief dat het team in François-Xavier Demaison eindelijk een nieuwe technisch directeur heeft gevonden. “Het was eigenlijk heel gek dat we dat eerst niet hadden.”

Zo citeert Motorsport Week de jonge Brit, die denkt dat de tijd van louter overleven er inmiddels ook opzit voor Williams. “Vanaf het moment dat ik naar Williams kwam tot Dorilton Capital het team overnam, draaide alles er eigenlijk om dat het team niet ten onder zou gaan”, blikt Russell terug op die periode tussen begin 2019 en de zomer van 2020.

“Het ging toen om overleven in plaats van de auto’s sneller maken”, vertelt Russell, die daar overigens volledig achter staat (‘dat was absoluut het juiste om te doen’) maar blij is dat de prioriteiten nu anders zijn. “We beschikken nu over de middelen die nodig zijn, dus kunnen ons weer volledig op de performance concentreren.”

Het aantrekken van Demaison als technisch directeur is daarbij ook ‘enorm belangrijk’, volgens Russell. “Je hebt binnen een Formule 1-team immers zoveel afdelingen. Je hebt een technisch directeur nodig om te zorgen dat het allemaal in elkaar past. Tot voor kort moesten veel mensen daarom allemaal werk doen waar ze eigenlijk niet voor waren aangenomen, omdat niemand de leiding had. Dat was erg lastig.”

Demaison is onlangs door CEO Jost Capito vastgelegd als technisch directeur en is de eerste die deze functie invult bij Williams sinds Paddy Lowe begin 2019 eerst met verlof ging en aansluitend definitief op straat werd gezet. “We hebben sinds ik bij Williams zit dus geen technisch directeur gehad, wat eigenlijk best wel vreemd is”, erkent Russell.

