Williams haalt nieuwe technisch directeur binnen van Volkswagen Motorsport

Williams heeft met het vastleggen van François-Xavier Demaison voor het eerst sinds het vertrek van Paddy Lowe medio 2019 weer een technisch directeur in de boeken staan. Demaison komt van Volkswagen Motorsport, waar ook CEO Jost Capito een verleden heeft.

Demaison neemt bij Williams zowel ontwerp- als aerodynamischetaken op zich en zal direct aan CEO Capito rapporteren, meldt het team zelf. Capito is uiteraard zeer content met de komst van ‘FX’, zoals hij wel wordt genoemd. “We verwelkomen ‘FX’ zeer graag bij het team.”

“Ik heb zijn technische vaardigheden van dichtbij gezien en zijn sportieve successen spreken verder voor zich”, roemt Capito zijn oude bekende en nieuwe aanwinst. “Ik twijfel er niet aan dat hij ons met zijn kennis kan helpen de volgende stap te zetten terwijl we ernaar streven weer te winnen.”

Demaison werkte bij Volkswagen Motorsport aan de Polo R WRC waar het Duitse merk tussen 2013 en 2016 vier keer kampioen mee werd met Sébastien Ogier. Vanaf 2016 werd hij technisch directeur van Volkswagen Motorsport en leidde het project rondom de elektrische ID.R-bolide.

Eerder in zijn loopbaan werkte Demaison overigens al eens in de Formule 1, voor Peugeot en Renault. “Ik zie er enorm naar uit aan de slag te gaan voor Williams”, zegt hij over zijn nieuwe uitdaging om het gevallen kampioenschapsteam weer succesvol te maken.

