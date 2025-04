George Russell betreurt de prestaties van Mercedes op het Jeddah Corniche Circuit. De Brit kon in de openingsfase van de GP Saoedi-Arabië nog met raceleiders Max Verstappen en Oscar Piastri meekomen, maar zag in de tweede stint de twee aan de horizon verdwijnen. Tot overmaat van ramp moest Russell vervolgens ook Charles Leclerc en Lando Norris aan zich voorbij laten gaan. ‘De vijfde plek is daarom waar we verdienden te finishen’, concludeert de coureur.

George Russell ving de race in Jeddah vanaf de derde plek aan, en had daarom een goed uitzicht op een podiumplaats. Helaas voor de Brit stak Charles Leclerc daar een stokje voor. In ronde 38 ging de Monegask aan Russell voorbij, en zag de Brit de kans op een podiumplek verdampen. Lando Norris haalde de Mercedes-coureur vervolgens ook nog in, zodat Russell genoegen moest nemen met de vijfde plek.

“Het was een verrassing, dat we echt worstelden met de oververhitting van de banden”, vertelt Russell tegen F1TV. “Ik kon in het begin nog net met de twee voor me (Verstappen en Piastri, red.) meekomen. In de tweede stint moest ik daar echt hard voor vechten, en ineens waren mijn banden oververhit. Ik viel toen terug, en verloor een seconde per ronde in de laatste zeven, acht rondes. De vijfde plek is daarom waar we verdienden te finishen. De prestaties vielen behoorlijk tegen.”

Onverwacht

Ondanks dat Russell uiteindelijk 27 seconden achter winnaar Piastri over de finishlijn kwam, blijft hij Mr. Consistency. De Brit finishte namelijk elke race dit seizoen tot nu toe in de top-vijf. “Het is interessant. We hadden niet verwacht dat we zo goed zouden zijn in Bahrein en we hadden verwacht dat we hier (in Jeddah, red.) sterker zouden zijn en het bleek het tegenovergestelde te zijn. Dat is de aard van deze sport en iedereen werkt hard om meer prestaties te vinden.”

Russells teamgenoot Andrea Kimi Antonelli finishte een plek achter de Brit, en kon zo ook kostbare punten voor het Duitse team pakken.

