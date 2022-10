George Russell heeft na de Grand Prix van de Verenigde Staten het boetekleed aangetrokken. De Mercedes-coureur biedt Carlos Sainz zijn verontschuldigingen aan voor de crash in bocht 1, wat einde race voor Sainz betekende.

Russell zag in bocht 1 een gat en ging ervoor, maar knalde tegen de Ferrari van Sainz aan. De F1-75 raakte daarbij dusdanig beschadigd dat Ferrari zich genoodzaakt zag om Sainz naar de pits te roepen om uit te vallen.

Het incident leverde Russell, die vijfde werd, een tijdstraf van vijf seconden op. Direct na afloop van de race liep de Brit naar het motorhome van Ferrari om zijn verontschuldigingen aan te bieden bij Sainz. “Je wil nooit betrokken zijn bij een incident dat uiteindelijk de race van iemand anders verpest”, zegt Russell.

“Toen ik bocht 1 aanviel focuste ik me op de drie auto’s voor mij”, legt Russell uit. “Ik verwachtte dat Carlos het buitenom zou proberen bij Max, dus ik remde behoorlijk laat. Toen ik zag dat hij juist wilde terugslaan bij Max aan de binnenkant, wist ik dat het al te laat was. Ik kon het ongeluk vervolgens niet vermijden”, wijst hij zichzelf als schuldige aan. “Ik had me er bewust van moeten zijn dat dit een mogelijkheid was.”

Na die crash kon Russell wel door, maar dat viel hem niet mee. “Het was vanaf dat moment echt een ellendige middag voor mij”, blikt hij terug op de race. “Ik zat het hele weekend al van het tempo af. Ik weet dat we wat schade hadden dus dat biedt een soort van verzachting, zeker als de schade groter blijkt dan we eerst dachten. Toen ik wist dat we niet voor een betere positie konden gaan, was het slechts een kwestie van de race uitrijden”, besluit hij.