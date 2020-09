Russell verguld met P14: ‘Q2, ik heb je gemist’

“Q2 ik heb je gemist.” Dat waren de woorden van George Russell na de kwalificatie in Sotsji.. De Formule 2-kampioen van 2018 wist in het tweede deel van de tijdstraining Sebastian Vettel achter zich te houden. Hij is erg blij met de veertiende plaats.

“Het is goed om terug te zijn in Q2”, vertelt George Russell na afloop aan Formula 1. “Het was echt een goede ronde. We starten veertiende. Als de auto dezelfde snelheid heeft als in de laatste races, dan kunnen we een goede race hebben”, zegt de Brit.

Lees: Vettel: ‘Ik nam net wat meer risico, maar blijkbaar net iets te veel’

Het doet hem ook goed dat hij Sebastian Vettel heeft verslagen. Het kwam volgens hem deels door zijn eigen snelheid en deels door de crash die de Duitser had in Q2.

“Ik heb geen idee wat er bij Mercedes aan de hand was. Hamilton stond achter mij. Ik dacht dat is een extra positie”, grapt Russell. “Maar het is goed om voor Vettel te staan. Dat lukte ons bijna op pure snelheid”, aldus de Williams-coureur.

Lees ook: Leclerc gefrustreerd na elfde tijd: ‘We hadden echt wel Q3 kunnen halen’