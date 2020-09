Vettel: ‘Ik nam net wat meer risico, maar blijkbaar net iets te veel’

Sebastian Vettel heeft zijn kwalificatie op het Sochi Autodrom met een flinke klapper afgesloten. De Duitser ging in Q2 in de fout bij bocht vier en plantte zijn Ferrari in de barrière.

Lees ook: Hamilton ruim de snelste in strijd om pole, Verstappen troeft Bottas af

Vettel deed dat terwijl hij bezig was aan een ultieme poging om aan Q2 te ontsnappen, maar dat pakte dus averechts uit voor de Duitser die even daarvoor ook maar nét van Q1 naar Q2 was doorgegaan.

“Ik wist dat ik wat tijd moest vinden. In de ronde voor het mis ging, had ik geen goed gevoel in de eerste sector. Ik probeerde daarom wat meer risico te nemen. Daarbij ben ik blijkbaar net iets te ver gegaan en verloor de controle over de auto”, wordt hij geciteerd door Motorsport-Magazin.

(tekst loopt door onder de tweet)

Vettel klapt eraf: code rood! 🚩

Is er nog genoeg tijd voor Hamilton om goeie tijd neer te zetten? 🤭#ZiggoSportF1 #F1 #RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/gA9yKCTkas — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) September 26, 2020

Door zijn crash bleef Vettel uiteraard in Q2 steken, op de vijftiende plek. Of hij daarvan kan starten, is nog maar de vraag. Ferrari moet zijn auto flink oplappen en als het daarbij de parc fermé-regels dient te overtreden, dan wacht Vettel een start vanuit de pitstraat.

Lees ook: Vettel zal met gemengde gevoelens naar 91ste overwinning Hamilton kijken: ‘Het hoort bij Michael’