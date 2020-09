Vettel zal met gemengde gevoelens naar 91ste overwinning Hamilton kijken: ‘Het hoort bij Michael’

Als Lewis Hamilton dit weekend de Grand Prix van Rusland op zijn naam schrijft, evenaart hij de 91 overwinningen van Michael Schumacher. Sebastian Vettel vindt het aan de ene kant treurig dat het gaat gebeuren, maar vindt wel dat Hamilton het verdient.

“We rijden al heel lang samen in de Formule 1. Hij zal nooit Michael voor mij zijn. Ik kijk er dan ook met gemengde gevoelens naar”, vertelt Sebastian Vettel aan Sky Italia.

“Het is treurig om te zien dat het record verbroken gaat worden. Het hoort bij Michael. Maar zelfs als hij het record heeft verbroken, hoort het in mijn optiek nog steeds een beetje bij Michael”, aldus de Duitser wiens idool Michael Schumacher was.

“Maar ik ben natuurlijk wel heel blij voor hem. Hij verdient het”, zegt de viervoudig kampioen.

