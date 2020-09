Hamilton heeft geen spijt van shirt op podium Mugello: ‘Ik volg mijn hart’

Lewis Hamilton zegt geen spijt te hebben van zijn shirt op het podium op Mugello. De Britse zesvoudig wereldkampioen droeg een shirt met de tekst “Arrest the cops who killed Breonna Taylor“, waarop de FIA een onderzoek overwoog naar het politieke statement van de Brit.

“Ik heb sindsdien niet met de FIA gesproken”, zegt Hamilton. “Ik heb er geen spijt van. Ik volg mijn hart. Het is iets dat nog nooit gedaan is in de Formule 1. Het gaat hier om mensenrechten. Daar moeten we voor strijden. We moeten blijven pushen voor gelijkheid”, aldus de Brit.

Na afloop van de race zou de FIA onderzoeken of dit politieke statement wel binnen de reglementen viel, al gaf een woordvoerder tegen de BBC te kennen dat ze het enkel aan het overwegen waren.

“Ze zijn intelligent, dus ik hoop dat ze het begrijpen. Als een organisatie en business hebben ze natuurlijk wel een limiet, ze willen iedereen tevreden stellen en het juiste doen. Het is een leerproces voor iedereen. De wereld en met name de jongere generatie is zich ervan bewust dat er verandering nodig is. Het gesprek dat in Mugello begon was misschien nooit begonnen als ik het niet had gedragen. Ik zal met ze blijven werken, of ik het nou eens ben met ze of niet. We moeten een gemene deler vinden”, aldus Hamilton.

Hamilton heeft zes van de negen races dit seizoen op zijn naam geschreven en met nog acht races te gaan lijkt het een kwestie van tijd voordat hij het recordaantal zeges van Michael Schumacher, dat op 91 staat, evenaart en zelfs verbreekt. In Rusland kan hij Schumacher al evenaren als hij de race wint, al weet hij niet hoe hij zich dan zal voelen.

“Ik weet niet echt wat het voor mij betekent”, zegt Hamilton. “Valtteri is hier altijd snel en Red Bull is hier ook snel, dus het is lastig om te winnen. Als het gebeurt, dat gaat het ooit wel, dan weet ik niet echt hoe ik me voel of wat het voor me betekent. Er zijn wel grotere zorgen in de wereld. Natuurlijk is het wel een eer”, aldus Hamilton.