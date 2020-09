Voormalig McLaren-teambaas Whitmarsh sluit zich aan bij Hamiltons diversiteitscommissie

Voormalig McLaren-teambaas Martin Whitmarsh is één van de veertien experts die zich hebben aangesloten bij Lewis Hamiltons diversiteitscommissie, zo meldt The Race. Whitmarsh zal helpen bij het onderzoeksproces van de commissie, die uiteindelijk een advies zal geven een aanbevelingen gaat doen om de diversiteit in de autosport te vergroten.

The Hamilton Commission, zoals de diversiteitscommissie van de zesvoudig wereldkampioen officieel heet, heeft als doel om de autosport ‘net zo divers te maken als de complexe en multiculturele wereld waarin we leven’. In samenwerking met de Royal Academy of Engineering gaat The Hamilton Commission onderzoeken hoe mensen met verschillende achtergronden bij de autosport betrokken kunnen raken.

Hamilton zal, samen met de CEO van de Royal Academy of Engineering, Hayaaun Silem, als co-voorzitter aanschuiven. Ze zullen ondersteund worden door veertien ‘experts en marktleiders uit het Verenigd Koninkrijk die een reeks perspectieven op de uitdagingen vertegenwoordigen’.

Martin Whitmarsh, de voormalig McLaren-teambaas van Hamilton die de Britse coureur zijn eerste wereldtitel zag pakken met het team, zal één van die veertien experts zijn. De commissie zal bijdragen aan het onderzoeksproces en zal de uitkomsten analyseren. Ze zullen tevens vaststellen wat de uitdagingen en mogelijkheden zijn voor jonge etnische minderheden die een carrière in de wetenschap, technologie, techniek en wiskunde nastreven, met name in de autosport in het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk zullen ze dan met een advies komen en aanbevelingen doen om de diversiteit te vergroten.