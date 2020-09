Toto Wolff maakt zich op voor Netflix: ‘Hopen op betere aflevering dan vorig jaar’

Het scenario voor een memorabel weekend in Sotsji is geschreven. Op het Sochi Autodrome kan Lewis Hamilton in GP-zeges op gelijke hoogte komen met Michael Schumacher en Netflix zit er bovenop voor Drive to Survive: ”We hopen dat we dit jaar én goede content én een goede race kunnen leveren”, hoopt Mercedes-baas Toto Wolff.

Het moge duidelijk zijn, Mercedes komt graag in Sotsji, sinds de introductie van de race in 2014 wist Mercedes alle edities te winnen. “Het is een goed circuit voor ons geweest in het verleden, we hebben hier qua resultaten een prima balans”, zegt hij met veel gevoel voor understatement. “Het blijft een circuit met een ongebruikelijke layout en er is één onderdeel dat het speciaal maakt. De lange run vanaf poleposition naar de eerste remzone.”

En wat dat laatste betreft komt de overheersing van Mercedes op zaterdag misschien niet goed uit. Het wist alle polepositions dit seizoen te pakken. “De lange run betekent dat de snelste op zaterdag niet perse de beste plek heeft op zondag. Alle auto’s achter hem zullen profiteren van een slipstream, vorig jaar zag je dat nog toen Sebastian Vettel zijn teamgenoot Leclerc verschalkte, Bottas deed in 20217 hetzelfde bij Vettel”, herinnert Wolff. “We zijn goed op zaterdag dit jaar maar het zou een zwakte kunnen zijn op zondag.”

Eén ding is zeker, hoe het scenario zich ook zal ontvouwen, in maart volgend jaar zullen we alles van dichtbij zien in Netflix’ Drive to Survive. De Russische GP is uitgekozen om Mercedes op de voet te volgen en natuurlijk Lewis Hamilton in het bijzonder. De Brit won al vier keer in de Russische badplaats en mocht hij zijn vijfde winst pakken, dan evenaart hij het legendarische record van Michael Schumacher van 91 overwinningen.

Wolff is uiteraard op zijn hoede met een knipoog naar vorig jaar. “Toen schaduwden ze ons op Hockenheim toen we op onze thuisbaan 125 jaar motorsport vierden, we kenden onze slechtste race van het seizoen. Dat leverde uiteindelijk een hele mooie aflevering voor Netflix op, maar we hopen dit keer én mooie content én een sterke race te leveren.”

