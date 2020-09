Leclerc gefrustreerd na elfde tijd: ‘We hadden echt wel Q3 kunnen halen’

Voor de derde keer in de laatste vier kwalificaties wist Charles Leclerc zich niet te kwalificeren voor Q3. Het zat er volgens hem wel in.

Charles Leclerc heeft naar eigen zeggen tot nu toe geen topweekend in Rusland. Toch denkt hij dat Q3 mogelijk was. “De pace was er. Ik heb nog niet op de toppen van mijn kunnen gepresteerd dit weekend. Maar toch waren we aardig competitief. Hopelijk kunnen we morgen punten pakken”, zegt Charles Leclerc na afloop tegen Ziggo Sport.

De Monegask kon in Q2 maar ternauwernood zijn gecrashte teamgenoot ontwijken. De rode vlag werd gezwaaid met nog twee minuten te gaan. Het werd vervolgens spitsuur op de baan. Daarbij ging Ferrari de mist in.

“Ik had geen gat naar Kvyat. Ik kon mijn ronde daardoor niet afmaken. Erg frustrerend. Achteraf hadden we nog flink wat tijd over. Daar moeten we van leren”, vertelt Leclerc.

