Pérez tevreden met vierde plaats: ‘Blij dat we Renault hebben verslagen’

Sergio Pérez is blij met zijn vierde startplaats voor de Grand Prix van Rusland. De Mexicaan zegt dat het een uitdagende kwalificatie was vanwege de harde wind en is met name blij dat hij sneller was dan de Renaults.

Pérez leek even nog te kunnen verrassen met de derde tijd, maar de Mexicaan werd op het allerlaatste moment voorbijgestreefd door Max Verstappen, die van de vierde naar de tweede tijd sprong. Desondanks is Pérez tevreden met zijn ronde, waarmee hij een seconde langzamer was dan polesitter Lewis Hamilton.

Lees ook: Hamilton ruim de snelste in strijd om pole, Verstappen troeft Bottas af

“De omstandigheden waren verraderlijk vanwege de harde wind in bocht 2”, zegt Pérez tegen Sky Sports F1. “De eerste bocht was erg uitdagend. Ik ben tevreden met mijn rondje. We zullen zien wat we morgen kunnen. Ik ben blij dat we Renault hebben verslagen”, aldus de Mexicaan.

Lees ook: Racing Point verrast door kritiek Pérez: ‘We sluiten hem niet uit’

Pérez zit vooralsnog zonder zitje voor 2021, maar zijn vierde plek zet hem opnieuw in de spotlights. “Je probeert altijd om te pushen en er niet aan te denken dat je volgend jaar geen werk hebt”, lacht hij. “Ik doe elk weekend mijn best, het team steunt mij enorm. We zijn al zo lang samen, ze verdienen het beste van mij”, aldus Pérez.