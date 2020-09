Racing Point verrast door kritiek Pérez: ‘We sluiten hem niet uit’

Andrew Green, de technisch directeur van Racing Point, zegt ‘verrast’ te zijn door de kritiek van Sergio Pérez. De Mexicaan beweerde donderdag dat het team sinds de aankondiging van zijn vertrek dingen voor hem verbergen, maar Green kan zich daar niet in vinden: “We sluiten hem niet uit.”

Pérez kreeg onlangs te horen dat hij, ondanks zijn contract tot eind 2022 bij het team, moet vertrekken bij Racing Point vanwege de komst van Sebastian Vettel. Pérez was uiteraard niet blij met de gang van zaken, en zei donderdag nog dat het team sinds de aankondiging van zijn vertrek ‘dingen verbergen’ voor hem. Andrew Green, de technisch directeur van Racing Point, kan zich daar echter niet in vinden.

“Die gesprekken gaan over de auto van volgend jaar”, zegt Green. “We sluiten hem niet uit van de dingen die we dit jaar nog doen. Het is in ons belang dat hij zo snel mogelijk is voor de rest van het seizoen. We strijden om het kampioenschap. Het heeft geen zin om hem anders te behandelen. Dat hebben we ook niet gedaan. Daarom zijn we ook verbaasd dat hij eventuele problemen niet eerst bij ons heeft aangekaart, maar dat we het via de media moesten vernemen. Dat is wel vreemd”, aldus Green.

“Maar toen we gisteren met hem erover spraken en hem vroegen naar wat hij dacht dat we voor hem achterhouden, realiseerde hij zich dat hij zich vergist had en dat we niks verbergen”, zo vervolgt hij. “We waren open tot enkele uren voor de aankondiging. Maar één ding wat we niet zullen bespreken met hem, is wat we doen met de auto voor volgend jaar. Dat zou ons er echter niet van moeten weerhouden om het werk te doen dat we dit jaar nog te doen hebben”, concludeert Green.