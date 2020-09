VT3: Hamilton fier bovenaan in derde vrije training, Verstappen zesde

Lewis Hamilton heeft de derde vrije training van de GP van Rusland als snelste afgesloten. De Brit was maar liefst zeven tienden sneller dan teamgenoot Valtteri Bottas die de tweede tijd klokte. Carlos Sainz was derde. Max Verstappen was de snelste man in de eerste sector, maar kon zijn ronde niet afmaken en sloot de training als zesde af.

Op vrijdag werden er veel fouten gemaakt in bocht vijftien en tijdens de derde vrije training hadden de coureurs het opnieuw lastig in die bocht, waaronder Pierre Gasly. Hij verloor de achterkant van zijn auto en gleed het grind in. Hij kon zijn weg wel vervolgen. Ook Alexander Albon had het lastig in bocht vijftien. Hij kon zijn Red Bull maar net opvangen.

Romain Grosjean worstelde ook met zijn auto. Gisteren klaagde hij ook al over de balans van zijn auto en dat deed hij vanochtend opnieuw. “Ik heb het gevoel dat ik in elke bocht kan crashen”, zei de Fransman tegen zijn team. Aan het einde van de training gebeurde dat ook bijna, toen hij zijn achterkant kwijtraakte in bocht vijftien.

Daniel Ricciardo, die gisteren verraste met een tweede en derde tijd, had het vanochtend wat lastiger. Hij kwam niet verder dan een tiende tijd, terwijl zijn teamgenoot Esteban Ocon de vierde tijd noteerde.

