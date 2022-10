George Russell geeft toe dat hij ‘niet op hetzelfde niveau als in het begin van het seizoen’ zit. De Mercedes-coureur wijst naar een gebrek aan vertrouwen in de auto, met name de remmen, als oorzaak daarvan.

Russell begon sterk aan zijn nieuwe avontuur bij Mercedes, met regelmatig podiumplekken én betere resultaten in de kwalificatie dan teamgenoot Lewis Hamilton. Die sterke reeks is de afgelopen races wat minder geworden voor Russell, die zelf toegeeft dat hij niet meer op het niveau van het begin van dit seizoen zit.

“We hadden hele nette run en we hadden geen problemen met de auto”, zegt Russell tegen Sky Sports. “Toen kwamen we in Singapore en had ik wat problemen met de rem”, doelt hij op het feit dat hij meermaals in de fout ging in bocht 11. “Dat probleem keerde terug in Japan.”

De kwalificatie in Austin was ten opzichte van die raceweekenden ‘wat soepeler’. “Ik ben een soort van tevreden dat ik weer wat meer in de buurt kom van mijn prestaties van begin dit seizoen.” Geheel tevreden is Russell echter niet, ook omdat teamgenoot Hamilton in de kwalificatieduels de afgelopen races de betere was. “Ik heb op dit moment niet het gevoel dat ik op het niveau zit van begin dit seizoen”, geeft Russell toe.

Wel kan Russell leven met de vierde startplek voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, zeker na de vrijdag. “Ik zat wat van het tempo af”, blikt Russell terug. Een spannend moment in de vrije training, waarbij hij bijna van de baan gleed, zorgde ervoor dat hij ‘zijn vertrouwen verloor’. “Maar gelukkig genoeg ging het in Q1 direct weer wat beter.”

Dat hij wat vertrouwen verloor, is volgens Russell met de W13 ‘niet echt heel bijzonder’. “Zeker met het porpoising en de stijfheid van de auto’s is deze auto soms wel eens een diva. Je wil altijd een normaal weekend hebben, je wil de auto niet in de muur zetten. Als je een spannend moment hebt, dan tast dat je vertrouwen aan. Het duurt dan even voordat dat zich herstelt”, besluit de Brit.