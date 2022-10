Mercedes-coureur George Russell is blij dat Nyck de Vries, een van de reservecoureurs van Mercedes, volgend jaar fulltime op de Formule 1-grid staat. Dat maakt volgens hem de ‘pech van jaren geleden’, toen hij een zitje misliep, goed.

De Vries kroonde zich in 2019 tot Formule 2-kampioen, waarna het een gebruikelijke stap is om naar de Formule 1 te gaan. Er was voor de Nederlander echter geen plek in de Formule 1, waardoor hij zijn heil zocht in de langeafstandsracerij en de Formule E. Ook in die elektrische raceklasse schreef De Vries de titel op zijn naam.

Het moest echter van een onverwacht Formule 1-debuut op Monza komen voordat de 27-jarige De Vries een fulltime zitje in de Formule 1 kon vinden. De Vries gaat volgend jaar aan de slag als teamgenoot van Yuki Tsunoda bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull.

George Russell, tegen wie De Vries reed in de Formule 2, is blij dat zijn Mercedes-collega eindelijk een Formule 1-zitje heeft gekregen. “Van de kartjongens was Nyck de enige die de Formule 1 niet had gehaald, terwijl hij het verdiende om de Formule 1 te bereiken”, zegt Russell. “Van die vijf coureurs – mijzelf, Alex (Albon, red.), Max (Verstappen, red.), Charles (Leclerc, red.) en Nyck – die in die periode tegen elkaar raceten in 2011 en 2012, was Nyck de enige die het niet gehaald heeft, dus ik ben blij dat hij er is.”

Russell heeft De Vries hoog zitten, met name om zijn prestaties in de karts. “Ik heb hem altijd gewaardeerd. In het karten was hij de te kloppen man. Ik heb nooit tegen hem geracet in de kart, maar van ons allemaal was hij waarschijnlijk de meest succesvolle in de karts.”

“Ik heb hem nooit niet gewaardeerd”, voegt Russell toe. Hij geeft aan dat alles juist moet zijn als je de overstap naar de Formule 1 wil maken, wat na het seizoen 2019 dus niet het geval was voor De Vries. Na al die jaren komt hij dan toch in de Formule 1, wat volgens de Brit ‘de pech van jaren geleden goedmaakt’.

Russell is benieuwd wat De Vries kan laten zien bij AlphaTauri. “Ik twijfel er niet aan dat hij goed zal presteren. Hij heeft alle mogelijkheden om een groot Formule 1-coureur te worden. Ik weet zeker dat hij het geweldig zal doen”, besluit de Mercedes-coureur.