Max Verstappen is ‘heel blij’ voor landgenoot Nyck de Vries dat hij een zitje in de Formule 1 heeft gevonden. De Red Bull-coureur spoorde De Vries aan om Red Bull-adviseur Helmut Marko te bellen, wat De Vries ook deed: “Dat doet hij heel slim.”

Vanochtend werd bekendgemaakt dat Pierre Gasly vertrekt bij AlphaTauri en naar Alpine verkast, waarna Nyck de Vries bij AlphaTauri werd aangekondigd. De 27-jarige Fries reed zichzelf in de schijnwerpers op Monza, waar hij als invaller van Alexander Albon Williams twee punten bezorgde in zijn onverwachte debuut.

Max Verstappen gaf De Vries na die race in Italië een zetje. “Na Monza hadden we een etentje”, zegt Verstappen in gesprek met Viaplay. “Toen hadden we het er natuurlijk over wat er mogelijk is. Toen zei ik ook van: ‘Bel gewoon Helmut op, wie weet’. Dat heeft Nyck natuurlijk ook gedaan en dat doet hij heel slim. En zo zie je, uiteindelijk heb je gewoon een zitje voor de komende jaren. Dat is natuurlijk heel mooi.”

Voor De Vries leek er jaren geen plek te zijn in de Formule 1, maar drie jaar na het winnen van het Formule 2-kampioenschap maakt hij dan toch de overstap. Dat vindt Verstappen mooi om te zien. “Hij zat er altijd een beetje tegenaan te leunen en dan krijg je één kans om het te laten zien, dan pak je het ook gewoon met beide handen aan en scoor je meteen punten. Ik ben natuurlijk heel blij voor Nyck.”

Verstappen hoopt voor De Vries dat AlphaTauri volgend jaar competitiever is dan dit jaar. “Ik weet ook zeker dat hij goed kan leren bij AlphaTauri”, meent de regerend wereldkampioen. “Het is een heel leuk en mooi team, en hopelijk ook competitief. Daar draait het ook om, dat je de hele tijd voor de punten kan vechten.”

Nu De Vries aan de slag gaat bij het zusterteam van Red Bull wordt er al stiekem gedroomd van een Nederlands superteam. Maar Verstappen blijft realistisch: “Dat ligt aan bepaalde dingen, ook wat er naast mij gebeurt”, doelt hij op teamgenoot Sergio Pérez. Hij heeft een contract tot en met 2024 bij het team, maar het is eerst zien ‘hoe lang hij goed kan presteren’. “Maar laten we eerst maar gewoon genieten van twee Nederlanders in de Formule 1”, besluit Verstappen.