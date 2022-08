George Russell kon het niet nalaten een steek uit te delen aan Ferrari en Red Bull. De Mercedes-coureur stelt dat deze twee teams de ‘regels gepusht’ hebben terwijl Mercedes ‘deze heeft gerespecteerd zoals deze bedoeld waren’.

Vanaf de Grand Prix van België gaat de nieuwe technische richtlijn om het porpoising te verminderen van kracht. Dat betekent dat teams binnen een bepaalde vastgestelde limiet aan ‘verticale schommelingen’, het hevige gestuiter op de rechte stukken veroorzaakt door het grondeffect, moeten blijven. Lukt dat niet, dan moet de bolide minstens tien millimeter omhoog en als de auto dan nog niet binnen de limiet blijft, kan er een diskwalificatie volgen.

Deze technische richtlijn is door de FIA geïntroduceerd vanwege de zorgen om de veiligheid van de coureurs. Enkele coureurs, waaronder George Russell, lieten zich uit over de mogelijke fysieke gevolgen voor de coureurs vanwege de hevige klappen op het rechte stuk.

Lees ook: FIA legt nieuwe technische regels voor om porpoising in 2023 te verminderen

Russell vermoedt dat de technische richtlijn voor wat veranderingen in de rangorde kan zorgen. “Spa gaat interessant worden”, vertelt Russell aan Sky Sports. “Er zijn wat kleine reglementswijzigingen waardoor andere teams naar ons toe kunnen kruipen.”

Die reglementen zijn volgens Russell wel nodig, wat hij duidelijk maakt in een beschuldiging aan het adres van Ferrari en Red Bull. “Er is geen twijfel over mogelijk dat Ferrari en Red Bull de reglementen in dat opzicht hebben gepusht, en wij hebben dat reglement gerespecteerd zoals deze bedoeld was”, aldus Russell.

Of Ferrari en Red Bull tijd verliezen door de nieuwe technische richtlijn, durft Russell niet te zeggen. “Er is geen garantie dat dit ze dichter bij ons brengt”, geeft de Brit toe. “Wij weten dat als het op onze auto zat, het ons langzamer zou maken. Elke auto is anders, maar dat dit ze niet gaat helpen staat vast”, weet de Mercedes-coureur zeker.